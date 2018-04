Sportovci ve Žďáře si na nové zázemí počkají, firmy nechtějí stavět rychle

Město chce s pomocí státní dotace postavit nové zázemí se šatnami, toaletami a sprchami pro fotbalový a tenisový klub, zrekonstruovat kurty a dva z nich zastřešit nafukovací halou.



„Ve výběrovém řízení jsme do konce března žádnou nabídku neobdrželi a svolali jsme mimořádnou radu, kde jsme se zaměřili na příčiny toho, proč se nikdo nepřihlásil,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL).

Vedení města mělo představu, že se zakázka stihne během pěti měsíců.

„Myslíme si, že hlavním problémem byla délka realizace stavby. Chtěli jsme postavit hlavně zázemí s nafukovací halou pro tenis do konce roku, aby tenisté stihli zimní sezonu už v novém, krytém prostředí,“ poznamenal Klement.

Podle vedení města je však situace na stavebním trhu napjatá kvůli nedostatku kapacit.

Bylo to zbrklé a nekompetentní řešení, kritizuje TOP 09

To uznává i opoziční zastupitel Vladimír Novotný (ČSSD). „Zakázek je hodně, firmy mají plné kapacity, evidentně se staví. Situace na trhu je komplikovanější, Kraj Vysočina se do takové situace ještě nedostal, města už ano,“ poznamenal Novotný, který je taktéž náměstkem hejtmana.

„Přestává se soutěžit nebo se soutěží nad rozpočtovanou cenu, případně se žádná firma nepřihlásí,“ dodal.

Podle opoziční TOP 09 je však chyba hlavně na straně vedení města.

„Pozorně jsme v našem klubu sledovali vývoj od velmi kvalitní studie a projektu revitalizace sportovišť pro fotbal a tenis až do jejich dočasného řešení za 35 milionů. Narychlo vypsané výběrové řízení s velmi krátkou lhůtou realizace a s obrovským tlakem na cenu přineslo své ‚ovoce‘. Nelze se tedy divit, že vedení a radní mají těžkou hlavu, když se nikdo do ‚výběrovky‘ nehlásí. Je to jen důsledek velmi zbrklého a nekompetentního řešení celého projektu ve snaze zalíbit se, že něco děláme pro sportovce,“ reagoval zastupitel Tomáš Augustýn.

Hotovo by nakonec mohlo být na konci března 2019

Radní se nakonec rozhodli prodloužit termín realizace stavby na deset měsíců. Lhůta pro podání nabídek do výběrového řízení skončila minulý týden v pátek.

„Přišly tři nabídky, 30. dubna budeme hodnotit, zda splňují všechny náležitosti. Pak vybereme zhotovitele a budeme čekat, až vyprší lhůta na odvolání,“ upřesnil další postup místostarosta Klement. Stavební práce by pak měly začít v červnu a pokračovat budou do konce března 2019.

„Čekali jsme 60 let, tak už to půl roku navíc vydržíme,“ reagoval předseda tenisového oddílu Leoš Chalupa. Přesto doufá, že se podaří nafukovací halu dokončit na podzim tak, aby ji mohli provizorně využívat už příští zimu, a nemuseli tak další sezonu jezdit po halách v okolí.

„Dotklo se nás to nepříjemně. Překvapilo mě, že se napoprvé nikdo nepřihlásil, na druhou stranu se nedivím. Udělat za takovou dobu stavbu s kolaudací je heroický výkon,“ míní.

Projekt fotbalové tribuny se zázemím putoval do šuplíku

Hodnota zakázky je 37,4 milionu korun bez daně. Dalších zhruba 10 milionů si vyžádá vybudování umělé trávy nové generace ve fotbalovém areálu. Letos totiž končí certifikace na původní povrch a je nutné udělat nový, aby se na něm mohly hrát soutěžní zápasy.

„Tuhle zakázku budeme soutěžit zvlášť,“ doplnil místostarosta Klement.

Revitalizace žďárských Bouchalek byla původně ambicióznější. Vedení města však loni v létě nakonec zvolilo skromnější variantu, která řeší jen nejnutnější potřeby sportovců. Hotový projekt fotbalové tribuny s kompletním zázemím tak putoval do šuplíku.

Loni na Bouchalkách vznikla první část streetparku, nového asfaltového povrchu se dočkal rychlobruslařský ovál, který však má problematické odvodnění a po dešti na něm dlouho stojí voda.