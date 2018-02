Obdivuje Dahlmeierovou. Ale bojí se střelby a medaile bere „jen“ za běh

Má neskutečný dar, všechno dělá naprosto přirozeně Má neskutečný dar. Co ta malá holka umí, se spousta běžců nenaučí za celou kariéru. Má to od boha. Je šikovná, má výjimečný cit pro sníh. Když to bude rozvíjet, věřím, že může strašně dobře lyžovat. Samozřejmě ale bude záležet na tom, jak bude pokračovat. A jak ustojí, že jezdí dobře už takhle mladá. Doufám, že udržím v roli trenéra nadhled a budu ji mírnit a krotit. Je dokonale vybavená technicky, nemá nic víc nebo speciálně natrénováno. Někteří trenéři děti urychlují, moje filozofie je, nekoukat na výsledky a naučit je co nejlépe technicky lyžovat. To je cesta. Lukáš Bauer nebyl o tolik lepší fyzicky než kluci z reprezentačního týmu. Vynikal v tom, jak cítil sníh, uměl se přesně odrážet. Měl dokonalou techniku a cit. Na problematickém sněhu dokázal soupeřům ujet. Pro normálního člověka to vypadá, že v podstatě všichni závodníci jedou stejně. Ale jsou tam obrovské rozdíly. Je to o přenášení váhy, o skluzu, o změně rytmu v jízdě. A to všechno ona dělá přirozeně. Je to její obrovská deviza. Ale nesmí se to prohospodařit. Musí se v tom pokračovat. I s velkým talentem musí člověk hodně, hodně trénovat. Pracuje se mi s ní strašně dobře, je to taková obyčejná hodná holka z vesnice. Je jí jedenáct, uvidíme, co bude, až přijde do puberty. To člověk nepředpoví. Už i za svou velmi krátkou trenérskou kariéru mám zkušenost, že když děti přijdou do puberty, začnou se chovat přesně naopak než do té doby. Všechno je relativní, vše může být jinak. Doufám, že u Lucky to nebude ten případ. Její maminka byla sportovec, jde jí příkladem. Tak věřím, že Lucka bude šikovná i dál. Vít Fousek, trenér SK Nové Město na Moravě