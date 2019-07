Maminky nechtěly s dětmi dojíždět, založily vlastní oddíl krasobruslení

Jana Brabcová už to nestíhala. Práce, do toho dvě děti a dojíždění s nimi na tréninky. Šedesát kilometrů tam a šedesát kilometrů zpět bylo moc. Tak to zkusila jinak. Ve Žďáru nad Sázavou sama rozjela malý krasobruslařský oddíl. Vedle dalších rodičů ji s tím pomáhá i prověřený kouč Luděk Feňo.