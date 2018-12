Zimní stadion v Jihlavě půjde k zemi, hokej do azylu, rozhodli zastupitelé

„Nikdy to nebude tak, že jedna varianta má 100 pro a 1 proti. Je to tak 55 na 45. Každá varianta má svá rizika. Výhodou je, že tady je známe,“ popsal David Beke (ODS) rozhodování mezi všemi možnými variantami, které se v minulosti už v Jihlavě objevily. Beke vede skupinu, jež se řešením situace kolem stadionu zaobírá.

Koalice tak opouští scénář, který připravovalo předchozí vedení města. To počítalo s tím, že současnou chátrající halu opraví postupně - takzvanou salámovou metodou. Při tom zároveň chtělo připravovat stavbu zcela nové arény na zelené louce.



Nový scénář počítá s tím, že historická budova Horáckého zimního stadionu půjde k zemi a na jejím místě vyroste zcela nová hala. Ta by měla být multifunkční.

Je to krajský projekt, město bude usilovat o krajské peníze

Pokud vše půjde ideálně, měla by se hala zkolaudovat a otevřít v roce 2023. Momentálně se počítá s tím, že by všechno stálo zhruba 750 milionů korun.

„Stavíme krajský objekt a budeme usilovat o to, aby nás kolegové z kraje podpořili,“ upřesnil Beke, že nové vedení bude chtít, aby se na výstavbě haly finančně spolupodílel i Kraj Vysočina.

Jako silnou stránku zvoleného řešení vidí současné vedení města to, že jde z jejich hlediska o finančně nejméně náročné řešení.

A pro by mělo hrát i současné místo, které má dostatečné dopravní napojení - na rozdíl od zvažované lokality při výpadovce na Pelhřimov. Zároveň nová koalice považuje své řešení za nejrychlejší. „Lokality na nové louce nevyhovují současnému schválenému územnímu plánu. To jsou podmínky, které by to zdržely minimálně o dva roky,“ pronesl náměstek primátorky Vít Zeman (TOP 09).

Zlikvidujete hokej v Jihlavě, namítá okamžitě opozice

Jak už je ale v otázce Horáckého zimního stadionu zvykem, jakýkoliv navržený postup vyvolává okamžitě odpor ze strany opozice. A tak je tomu i nyní.

„Navrhovaný postup je likvidační pro hokej v Jihlavě. Nejde pouze o samotný A-tým Dukly, ale rovněž o mládežnické týmy, krasobruslení, veřejné bruslení a amatérský hokej,“ říká Radek Popelka, šéf zastupitelského klubu opozičního hnutí ANO.

Popelka upozorňuje na to, že v krajském městě nemusí zůstat po dobu dvou až tří let jakákoliv ledová plocha. Znamená to sehnat azyl nejen pro hlavní tým Dukly, ale i pro více než tři stovky mládežnických hokejistů.

Vedení města slibuje, že se pokusí celou akci provést tak, aby mohl během stavby zůstat otevřený vedlejší malý zimáček. Šatny a kanceláře by případně mohly být v provizorních unimobuňkách.

Pro Duklu by bylo nejlepší stavět novou halu na jiném místě

Podle zástupců opozice to však nebude tak jednoduché. „Když jsme připravovali opravu střechy, bylo nám jasně řečeno, že to nepřichází v úvahu. Předpokládám, že během bourání a stavby nové haly to bude úplně stejné,“ vyjádřil se Popelka.

V nejhorším případě si chce město podle Bekeho pronajmout mobilní ledovou plochu, kterou by postavil na „perimetru“ města.

Zvolené řešení se příliš nelíbí ani jednateli hokejové Dukly Bedřichu Ščerbanovi.

„Vyjde nás to velmi draho. Vnímám to z hlediska dětí, lidí, kteří tam bydlí. Udělám vše pro to, aby Dukla utrpěla nejmenší šrámy, ale pořád si myslím, že výstavba nové haly v jiné lokalitě by byla nejlepším řešením,“ prohlásil jednatel Ščerban.