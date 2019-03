VIDEO: Tudy Tatra neprojede, baví před play off brodští hokejisté fanoušky

Vtipná videa chystali brodští hokejisté už v předchozích sezonách. Na souboje s moravskobudějovickými Žihadly například v minulosti vyrukovali s motivem, jak se dva záškodníci vloupají do kabiny hostů a celou ji vystříkají sprejem proti hmyzu. Žďárské Plameny pak zase likvidovali převlečení za hasiče.



Letos už kolo před koncem základní části věděli, že ve čtvrtfinále narazí na Kopřivnici, takže na přípravu videa měli dostatek času.

„Začali jsme to řešit někdy v pondělí, ale pořádně zafungovalo až samotné natáčení o pár dnů později,“ přiblížil „režisér“ pozvánkového klipu - kapitán týmu Miroslav Třetina.

Právě on byl autorem nápadu, na kterém rozjetá tatrovka za tónů písně Tatra od skupiny Fousatej Hat bez větší námahy drtí značky s nápisem Opava a Orlová. Ovšem ve chvíli, kdy se jí do cesty postaví tým havlíčkobrodských hokejistů, narazí. Ti už ji dál nepustí.

„Tak tudy ani Tatra neprojede,“ hlásí do kamery řidič, jehož představitelem je další útočník brodského A-týmu Tomáš Ludvík.

„Na tyhle chvíle se vždycky strašně těšíme, je u toho pokaždé velká sranda,“ hlásil Třetina.

Podle ostatních je na vymýšlení podobných legrácek expertem. I když on sám to vidí trochu jinak. „Myslím, že to ostatní nechávají na mně jen proto, že se jim nechce nic vymýšlet. Jsou líní,“ smál se autor scénáře.

Název „vidle ligy“ si hokejisté vypůjčili od svého fanouška

Videopozvánka na čtvrtfinále s Tatrou Kopřivnice končí apelem Třetiny směrem k fanouškům. „Jestli chceme pryč z vidle ligy, budeme vás potřebovat,“ hlásí na kameru oblečený do brodského dresu a obklopený spoluhráči.

Originální pojmenování třetí nejvyšší domácí soutěže na facebookovém profilu klubu okamžitě zaujalo.

„Vymyslel to jeden náš věrný fanoušek, který je velice nespokojený s druhou ligou a nazývá jí vidle ligou. Tak jsme si řekli, že mu uděláme radost a použijeme ji v naší pozvánce,“ vysvětloval se smíchem Třetina.

Dobrá nálada brodským hokejistům před startem play off viditelně nechybí, otázkou je, zda jim vydrží i po čtvrtfinále. „My se na play off zase všichni těšíme. Nechci snižovat základní část, ale některé zápasy v ní byly spíš takové tréninkové. Teď jde o všechno a my věříme, že si snad zase užijeme dlouhou cestu,“ svěřil se s přáním Třetina.

V posledních dvou sezonách brodským hokejistům postup do vyšší soutěže utekl vždy jen velmi těsně. Před dvěma roky skončili v kvalifikaci o skóre druzí za Vsetínem. A loni jim pak chyběl dokonce jen jeden vstřelený gól, aby za sebe odsunuli postupivší Porubu.

Podívejte se, jak chtěli brodští hokejisté před dvěma roky otupit Žihadla z Moravských Budějovic.