Roky si nemohla vybrat správný sport, našla se až v biatlonu. A vítězí

„Trošku nás to překvapilo, i když jsme věděli, že šanci má. Přáli jsme jí to. Závody jsou nevyzpytatelné, ale všechno se jí tentokrát dobře sešlo,“ ohodnotila parádní vystoupení své svěřenkyně ve sprintu letního biatlonu trenérka Michaela Faltusová.



Plavání, cyklistika, atletika, sportovní gymnastika. To všechno Kateřina Holková vyzkoušela, než si před čtyřmi lety zvolila biatlon. „Nebyl to cílený výběr, ale má to z domu blízko a navíc už její brácha ho dělal,“ prozradil tatínek mladé biatlonistky.

Žádnou velkou medaili z biatlonu předtím Kateřina nedovezla, o to větší radost měla z prvního místa v Liberci. Píle a trénink se konečně vyplatily. Nejprve se však mladá biatlonistka musela poprat s trémou.

Seriál Vysočina má talent Regionální příloha MF DNES přináší seriál, ve kterém každý týden představuje talenty z Vysočiny.

Ve druhé sérii už se objevují nejen mladí sportovci, ale i šikovní chlapci a dívky. Pokud tedy víte o někom, jehož schopnosti si zaslouží pozornost, dejte nám vědět na uvedené kontakty: MF DNES Vysočina, Brněnská 71, 586 01 Jihlava telefon: 564 606 210 e-mail: redji@mfdnes.cz.

„Byla vždycky hodně nervózní. Poměrně špatně snáší nervozitu před závodem,“ přiznala trenérka.

Tak snadno se však Kateřina nevzdává. „Když byla malá, nechtěla se jít ani rozcvičit, byla pokaždé zaražená. Ale teď už ne. Asi i díky děvčatům, která kolem sebe v týmu má. Zlepšuje se každým závodem,“ pochvaloval si tatínek Holek.

Ani Kateřině se ovšem podle něj nevyhýbá období, kdy se jí moc nechce. „Je v pubertě, takže každý den je to jinak. Oči v sloup za každým pokynem,“ usmívá se.



„Ale do oddílu chodí ráda, protože je tam dobrá parta. Má tam svoje kamarádky, takže to bere spíš jako sportovně-společenskou záležitost,“ doplňuje Holek.

Jestli bude Kateřina někdy v budoucnu v biatlonu pokračovat na profesionální úrovni, zatím není jasné. „Teď jde spíš o koníček. A jestli se to bude někdy řešit, tak až kolem osmnácti let,“ zamyslel se otec mladé biatlonistky.

„Jenže to už bude problematické, protože škola by v tom případě musela jít stranou, a to nevím, zda bych byl ochoten tolerovat. Spíš asi ne. Uvidíme, záležet bude i na ní.“