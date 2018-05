Zastupitel vyhrál několik soudů. Teplárna ale stále cenzuruje smlouvy

A to i přesto, že opozičnímu zastupiteli za Změnu pro Jablonec Jakubu Mackovi daly ve sporu za pravdu rozsudky krajského soudu, nejvyššího správního a naposledy i ústavního soudu.

Podle posledního soudního verdiktu má Macek na nahlédnutí do smlouvy právo. Jablonecká energetická je totiž takzvaný povinný subjekt a musí poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k nim.

„Jenže zatím to vypadá, že nikoliv. Už dvakrát mi teplárna poskytla jen úryvky smlouvy. Poprvé mi dali asi jen dvacet procent textu a po rozhodnutí nejvyššího správního soudu opět v můj prospěch jsem obdržel o něco víc, zhruba polovinu textu smlouvy,“ popsal Macek.

O zveřejnění smlouvy požádal komunální politik poprvé v září 2015. Teď tvrdí, že pokud teplárna bude dál dělat obstrukce, bude ji muset opět hnát k soudu.

Teplárna: Macek nemluví pravdu

MF DNES požádala o vyjádření ke sporu také vedení Jablonecké energetické. Ředitel společnosti pouze odkázal na reakci Jana Suchánka, manažera ekonomického oddělení teplárny, v Jabloneckém měsíčníku. Suchánek je přesvědčen, že Macek nemluví pravdu a i soudy, které v dané věci rozhodovaly, respektují právo Komerční banky na označení některých informací ve smlouvě jako obchodní tajemství.

„Aniž by Jablonecká energetická zpochybňovala rozhodnutí soudů či samotný zákon o poskytování informací, předkládáme čtenářům otázku, zda je obvyklé a oprávněné požadovat, aby teplárna poskytovala na požádání veškeré a libovolné informace, o které je kdokoli požádá, pokud ona sama se pohybuje v konkurenčním prostředí vzájemně si konkurujících subjektů a nemá v dané lokalitě na dodávky tepla žádný monopol. Mimochodem, Komerční bance nespadlo uzavření této smlouvy do klína zadarmo, ale musela uspět v soutěži, kterou Jablonecká energetická ve věci financování revitalizace vyhlásila. Snad není nutno nikoho moc přesvědčovat, že cena za tuto službu byla jedním z nejdůležitějších kritérií,“ napsal Jan Suchánek.

Macek si je ovšem jist, že banka musela počítat s tím, že obsah smlouvy může být zveřejněn, jelikož ji uzavírala s veřejnou společností.

„Pokud by smlouvu teplárna s bankou uzavřely dnes, byla by automaticky celá zveřejněna v registru smluv. Proto mě o to víc zajímá, co je v té smlouvě tak tajného, že ji teplárna nechce za žádnou cenu zveřejnit,“ dodal Macek.