Kvůli hádkám politiků žijí obyvatelé Jihlavy už rok v rozkopané ulici

Kdo za to může, se vzájemně obviňují vedení magistrátu a starosta Telče. I starosta tohoto pětitisícového města vzdáleného třicet kilometrů má k opravě co říct.

„Já už se tomu jenom směju. Co na to mám říct? V zimě to tady bylo na zabití. Je to ostuda,“ krčí rameny jeden ze starších obyvatel domu v ulici, která je spojnicí mezi Sokolovskou a Havlíčkovou ulicí.

Z docela obyčejné výměny povrchu silnice z kostek na asfalt se vyklubal problém, který se táhne už téměř rok a ještě nějakou dobu zřejmě potrvá. Důvodem jsou dlouholeté spory o vodohospodářskou infrastrukturu mezi magistrátem a Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK).

Obě strany zastoupené politiky a právníky zatím nejsou schopné najít dohodu.

Kanalizace je v havarijním stavu. Ale vlastník to nehodlá řešit

Při rekonstrukci silnice Jiřího z Poděbrad se přišlo na to, že kanalizace je v havarijním stavu.

„Informovali jsme o tom majitele, kterým je SVAK Jihlavsko. Ten se k tomu postavil tak, že to nehodlá řešit ani jako havárii, ani jako nutnou opravu,“ tvrdí jihlavský náměstek primátorky Petr Laštovička (ODS).

Podle slov předsedy SVAK Jihlavsko Romana Fabeše (STAN), který je starostou Telče, se věci mají jinak. Podle něj celá situace vznikla vinou Jihlavy. Konkrétně nedostatečnou přípravou stavby a koordinací rekonstrukce komunikací s případnými opravami kanalizací. Zároveň je podle Fabeše důsledkem neschopnosti a neochoty magistrátu dohodnout se se SVAK na vyřešení majetkoprávních sporů.

„SVAK v minulosti nabídl městu pět variant řešení těchto situací. Město žádnou z nich neakceptovalo. Je pro něj pohodlnější svádět vše na někoho jiného a SVAK je v tomto ohledu dlouhodobě oblíbeným cílem města,“ říká Fabeš.

To stejné však tvrdí i magistrát. Podle náměstka Laštovičky ze strany města vzešlo v minulosti rovněž hned několik návrhů dohod, které zase pro změnu odmítal přijmout SVAK.

Jihlava sama nemůže vybudovat nový řad a pak ho předat SVAK

Jak to tedy bude dál s ulicí Jiřího z Poděbrad? Město podle Laštovičky udělalo vlastní projekt na obnovu kanalizace a vodovodních přípojek v ulici. Pokud však chce realizovat město obnovu samo, dojde ke vzniku takzvaně „provozně souvisejících kanalizací dvou vlastníků“.

Zákon v takovém případě možnost napojení podmiňuje uzavřením dohody vlastníků, tedy mezi městem a SVAK. Svazek prý již v minulosti nabídl městu dva návrhy dohod. Město je však podle Fabeše odmítlo uzavřít.

„SVAK dohodu podmiňuje pro nás nepřípustnými podmínkami. Chce, aby město kanalizaci vybudovalo za své peníze a pak ji darovalo SVAK,“ reaguje jihlavský náměstek Laštovička.

O novém vlastním projektu města na rekonstrukci kanalizace prý SVAK neví. „Byla diskutována možnost realizace přeložky kanalizace ze strany města v daném úseku. Žádnou takovou žádost o realizaci přeložky od města zatím nemáme k dispozici. Jakmile ji obdržíme, jsme schopni flexibilně na tuto reagovat a obratem ji odsouhlasit, jak se ostatně stalo v případě ulice Hradební minulý týden,“ poznamenal Fabeš.

Podle Laštovičky by to ale znamenalo, že by město vybudovalo kanalizaci za své peníze a pak ji předalo do majetku a provozování SVAK. „My nemůžeme za naše peníze budovat cizí majetek. Navíc v tomto případě jde o mnohem větší investici než v případě Hradební,“ dodal.

Čeká se na rozhodnutí kraje. Ani tak se oprava do zimy nestihne

Magistrát nyní čeká na to, jak ve správním řízení o privatizovaném vodohospodářském majetku, do kterého patří mimo jiné kanalizace ulic Sokolovská, Jiřího z Poděbrad a Havlíčkova, rozhodne hejtmanství.

„Očekáváme, že stanovisko bude stejně jako před pěti lety vyhovující nárokům Jihlavy. Tudíž, že majetek bude náš,“ věří náměstek primátorky.

Podle něj by mělo rozhodnutí padnout ještě letos v létě. „Návrh na rozhodnutí o tomto majetku jsme poslali krajskému úřadu už v květnu 2014. Na základě jeho pravomocného rozhodnutí pak můžeme začít pracovat,“ podotýká Laštovička.

Ale obává se, že i kdyby kladné rozhodnutí ve prospěch města přišlo už nyní, nestihlo by se zavčas vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Stavba by se musela začít dělat nejpozději v září, aby do zimy byla hotová. Obávám se, že tak rychle dodavatele neseženeme. Podle mě je realističtější variantou ta, že se začne pracovat na jaře 2020,“ dodává.

Původní investice na rekonstrukci povrchu vozovky počítala s částkou šest milionů korun. S rekonstrukcí kanalizace, přípojek, opravou povrchu a zakonzervováním se nyní podle Laštovičky vyšplhala na sumu mezi osmi až deseti miliony.