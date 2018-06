Jihlavští radní si neví rady. Vyzvali vlastní firmu, aby žalovala město

Spor se vleče už od přelomu let 2015 a 2016. Tehdy úředníci jihlavského magistrátu odmítli proplatit několik faktur, které městu zaslala firma Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK). Týkaly se výstavby kanalizace ve Zborné, Henčově či opravy v ulici Jana Masaryka.



Podle úředníků nebyly faktury dostatečně doloženy, a proto je společnosti vrátili zpátky. „Neměla jsem žádný právní podklad, abych tyto faktury mohla proplatit,“ uvedla vedoucí magistrátního odboru správy realit Dana Kratochvílová.

Jenže firma namítla, že vše vyfakturovala v pořádku, všechny práce provedla a na vše má s městem platné smlouvy. A proto trvá na vyplacení peněz.

Obě strany si od té doby stojí na svém. Město ze zmíněných faktur nezaplatilo ani korunu. Za tu dobu si nechalo vypracovat zprávy od daňových poradců i advokátních kanceláří, které měly magistrátu poradit, co dál. Celá situace ale uvázla v naprostém patu.



Město si se situací neví rady, čeká, že za něj rozhodne soud

Právě proto městská rada vyzvala JVAK, který je stoprocentně vlastněn městem a městští radní jsou členy jeho valné hromady, aby na město podal žalobu.

„Dnes nemá nikdo z pudu sebezáchovy odvahu říct, já to zaplatím. Proto byl vyzván JVAK, aby podal žalobu na město. U nás to nikdo rozhodnout neumí. Názory jsou protichůdné. Ani já neumím říct, kde přesně je pravda. Proto by v tuto chvíli měl rozhodnout někdo nezávislý, kdo spory řeší. A to je soud,“ zdůvodnil primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

Jedním z důvodů, proč se rada rozhodla pro tento krok, je i to, že neustále běží čas. Celé záležitosti tak hrozí promlčení.

Společnost JVAK se nabízené šance chopila. Na posledním zasedání její představenstvo přijalo usnesení, že žalobu skutečně podá. Její znění se v současné chvíli vypracovává.

Náměstek primátora je žalobcem a zároveň žalovaným

Předsedou představenstva společnosti je Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Ten je zároveň i náměstkem jihlavského primátora. Ve sporu je tak na jedné straně žalobcem a na druhé žalovaným.

„Nemyslím si, že by to byla schizofrenní situace,“ pronesl Kalina. I když celou situaci označuje za nešťastnou, považuje nárok společnosti JVAK za oprávněný.

Podle opozičního zastupitele Miroslava Tomance (Forum Jihlava) ukazuje délka celého sporu a jeho případné soudní rozuzlení, že vedení města ani společnosti JVAK záležitost nijak neřeší.

„Měl by přijít na řadu selský rozum. Svět nepamatuje, že dceřiná společnost bude za neproplacení faktur žalovat svého majitele. Tam se skutečně chceme dostat?“ ptá se.

Zastává názor, že by celou situaci pomohlo rozhýbat, kdyby z městské firmy odešel její provozní ředitel Jiří Benáček. Stejně tak se vyjádřil i občanský demokrat Vladimír Hink.



Kalina i Benáček čelili trestnímu stíhání. Rychle bylo zrušeno

Představenstvo společnosti už před časem začalo připravovat výběrové řízení. Doposud ale nebylo vypsáno. A minimálně do podzimních komunálních voleb, kdy se obmění vedení města, pravděpodobně ani vypsáno nebude.

Jaromír Kalina, který má podmínky výběrového řízení předložit městským radním ke schválení, tak totiž učinit nehodlá.

„Jsou zde dvě strany sporu. Nevím, proč by jedni, kteří nic nedělají, měli zůstávat ve svých funkcích. A další člověk, který má za sebou zakázky jako je Brněnská, Zborná, Henčov, provozuje vodohospodářský majetek a dělá to s péčí řádného hospodáře, má být označen jako viník. Já nebudu ten, kdo řekne Jiřímu Benáčkovi, ať si sbalí kufry a jde ven. To by měli udělat jiní,“ postavil se na Benáčkovu stranu náměstek Kalina.

Právě oni dva byli v celém sporu nedávno vystaveni trestnímu stíhání. A to na základě trestního oznámení, které v souvislosti s dotčenými fakturami podal vedoucí správního odboru magistrátu Jan Vystrčil. Oba se proti tomu rázně ohradili. Na konci loňského roku však Krajské státní zastupitelství v Brně stíhání zrušilo.