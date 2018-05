Valdice na Jičínsku se hádají s věznicí kvůli fotbalovému hřišti

Na redakci MF DNES se obrátil předseda fotbalového klubu TJ SPK Valdice Michal Franz, kterému už s praktikami vedení věznice, která je vlastníkem hřiště a dalších několika objektů v obci, došla trpělivost.

Podle Franze věznice pronajala za zády klubu fotbalové hřiště americkým fotbalistům z Pardubic a kromě toho její ředitel Jiří Mach vymyslel, že pondělky na hřišti budou patřit trestancům a jejich rodinám.



„Jaká je pravděpodobnost, že valdický vězeň půjde s rodinou na hřiště?“ láme si hlavu Franz.

V jiné dny se zase trávník mění na cvičiště pro psy. Tyto kousky neštvou jen fotbalisty, na ředitele si stěžuje i starosta.

„My jsme za poslední léta podnikli mnoho kroků, kvůli chování ředitele věznice jsme psali také stížnosti na ministerstva i na prezidentskou kancelář. V podstatě všechno šlo do ztracena. S panem ředitelem není žádná komunikace,“ kroutí hlavou valdický starosta Zdeněk Žurek.

Podle něj ministerstva záležitost vůbec neřeší. „My pošleme dopis na generální ředitelství, na ministerstvo spravedlnosti, oni si vyžádají stanovisko od vedení věznice, pan Mach jim něco pošle, oni to opíšou a pošlou nám to jako odpověď. Naše úsilí je zbytečné,“ vysvětluje Žurek.

Hádky začaly před třemi lety, kdy Mach údajně začal omezovat fotbalisty i obyvatele.

„V roce 2015 nám věznice uzavřela hřiště pro veřejnost. Tím začaly první problémy. Ředitel věznice nám tvrdil, že to je kvůli výcviku psů z věznice, což jsme museli respektovat. Jenže pak jsme se dozvěděli, že tady ve věznici psi končí,“ rozhořčeně vysvětluje Franz a připomíná, že se oddíl musí starat o údržbu hřiště, což stojí 60 tisíc korun ročně.

„Neplatíme nájem, ale musíme udržovat hrací plochu. Když to tady američtí fotbalisté rozkopou, my to musíme dát dohromady,“ podotkl Franz.

Věznice na hřišti vyměnila zámky

Další zmiňovanou podpásovkou byla výměna všech klíčů. „Když chceme na hřiště, musíme jít do věznice s občankou a oni nám teprve pak klíče vydají. Prý je to proto, aby věděli, kdo tady je a není,“ uvádí Franz.

Vadí mu i absurdní vypisování žádostí. „Měli jsme tady dětské hřiště s hračkami, kde si děti o fotbale hrály. Jednou přišel na kontrolu ředitel a chtěl, abychom na každou hračku napsali žádost. To už není normální, je to šikana,“ myslí si Franz.

Šéf fotbalového klubu poukazuje na další zvláštnosti, třeba na podle něj zbytečnou ubytovnu, kde jsou jen tři zaměstnanci.

„Jen její údržba vyjde stát na 250 tisíc ročně, ale to, co se tady děje, nikoho na ministerstvu nezajímá,“ dodává Franz a jeho slova potvrzuje rovněž starosta.

„Aby doložil (ředitel věznice Mach) skutečnou potřebnost hřiště, zavedl tam výcvik psů. Otevřel znovu ubytovnu, i když tady už jedna je a není vůbec naplněná. Prostě vytváří podmínky, abychom měli pocit, že to hřiště potřebuje,“ pokračuje Žurek.

Kauza se dokonce dostala až na stůl premiéra v demisi Andreje Babiše. Avšak opět bez výsledku.

„Mluvil jsem s Andrejem Babišem osobně, ještě když byl ministrem financí. Řekl mi, že pověřuje ministra spravedlnosti, aby jednal s generálním ředitelstvím o tom, aby pan ředitel Mach konstruktivně komunikoval s obcí. Ale ničeho jsme se nedočkali,“ uzavírá valdický starosta.

Budete stranit obci, odmítlo vysvětlení ministerstvo

Věznice všechna nařčení odmítá a upozorňuje na to, že uzavřenou smlouvu porušoval naopak fotbalový klub.

„Předseda klubu byl několikrát upozorňován, že hřiště užívají nad rámec povolených hodin kvůli konzumaci alkoholu a dále k jeho prodeji. Z jeho strany náprava zjednána nebyla, a proto byla přijata adekvátní opatření,“ tvrdí mluvčí valdické věznice Eva Francová.

Redakce MF DNES kontaktovala i ministerstvo spravedlnosti s otázkou na ubytovnu, přesněji na zbytečné náklady na její provoz.

„Myslím, že ministerstvo není subjekt, který vynakládá víc peněz, než potřebuje. Zvlášť ne ve věznicích, ale ty náklady mají nějaký důvod. Přijde mi, že evidentně straníte obci,“ stručně odpovídá Tereza Schejbalová, tisková mluvčí ministerstva spravedlnosti.