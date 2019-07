Žačky posílaly své nahé fotky spolužákům. Ti je umístili na internet

„Primárně odpovědnost padá na rodiče dětí. V kraji vím o dvou dalších podobných případech na školách, ale tuším, že jich bude mnohem více,“ říká hradecký policista Ondřej Moravčík, který se specializuje na mravnostní delikty v kyberprostoru.

„Je to nebezpečná hra, děvčata nemají představu, kam všude se fotografie dostanou,“ pokračuje kriminalista. Přibývá zločinů, kdy si sexuální útočníci na sociálních sítích vyhlédnou často nezletilé oběti a pak je – v lepším případě – vydírají.

Dívky si mnohdy neuvědomují, že jim svým chováním nahrávají. Na dnes nejoblíbenější síti Instagram, prostoru na sdílení fotek a krátkých videí, se dívky, kterým ještě někdy není ani patnáct, vystavují jako v katalogu. Fotí se v plavkách a spodním prádle ve vyzývavých pozicích a na takzvaných „insta stories“ zveřejňují lechtivá videa.

Podle Pavla Vacka z katedry pedagogiky a psychologie Univerzity Hradec Králové se virtuální svět pro mladé lidi stává reálným a naopak ten reálný svět se pro ně stává virtuálním. A mezi těmito dvěma světy se takřka smazává hranice. Teenageři si přitom mnohdy ani neuvědomují, jaké to může mít následky.

„To, že věc nedomyslí a posléze svého chování litují, na tom nic nemění. Na druhé straně chlapce neomlouvá, když začnou s fotkami kšeftovat až na úroveň vydírání,“ upozorňuje Vacek.

Hlavně být cool a in...

Případ z Hradeckého kraje je ukázkový příkladem. „Je to nebezpečná hra. Děvčata nemají představu, kam všude se fotografie dostanou. Zvláště v menším městě pak z toho mají dívky ostudu po celé obci. Hlavní riziko spočívá v tom, že chlapci mají v rukou vyděračský materiál a dívky nemohou vědět, kdy a kde fotku někdo zveřejní,“ varuje policista Moravčík.

Desetina dětí byla vydírána Výzkum Univerzity Palackého v Olomouci, který se zaměřil na děti od sedmi do sedmnácti let, ukázal, že zhruba 16 procent dětí sleduje na sociálních sítích pornografická a erotická videa. A nejhorším zjištěním je, že podle školáků byl každý desátý svými fotkami vydírán. Nejčastějšími agresory jsou spolužáci nebo bývalí kamarádi, nicméně v mnoha případech jsou to i cizí lidé. Tohoto výzkumu se účastnilo celkem 27 177 dětí ze Středočeského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. „Varování od učitelů nebo rodičů jsou neúčinná. Nerad to říkám, ale dívky přes všechna varování budou posílat své intimní fotky i nadále. A celkové dlouhodobé dopady moderních technologií na současnou dospívající generaci lze jen dost těžko odhadovat,“ uzavírá Vacek.

Intimní momentky těchto školaček se dostaly i na jednu z facebookových a instagramových skupin, kde se lidé „chlubí“ intimními fotkami konkrétních dívek.

Tyto skupiny sice někdy zanikají podobně rychle, jak vznikají, ale i za krátkou dobu jejich existence dokážou napáchat nedozírné škody. Podle docenta Vacka za to může i nátlak vrstevníků.

„Každý chce být oceňován a uznáván. Být cool a in. Pro kluky je to sranda, dívky mezi sebou soutěží. Většinou to začnou ty, které se umějí takzvaně odvázat. K nim se pak přidají další a další...“ popisuje Vacek.

To, co začalo jako legrace, může posléze vyústit ve virtuální sexuální nátlak, trestný čin, pro který se vžil už poměrně rozšířený výraz sexting. Útočník, kterému slečny pošlou intimní fotky, dívky vydírá, chce další a klade si podmínky.

Závislí na sítích Psycholog Vacek poukazuje i na to, že dnešní mladí jsou na sociálních sítích závislé a vykazují stejné příznaky jako klasičtí gambleři. Dívkám jde o pozornost a obdiv, pro chlapce v pubertě je zase dostupná erotika na internetu příležitostí dosáhnout ve virtuálním světě něčeho, co jim je v běžném životě zatím zapovězeno. A zmiňuje také, že sociální sítě se dnes týkají stále mladších dětí, běžně už dokonce kolem třinácti let. Tedy ve věku, kdy děti mají právo na chyby a bolestivé přešlapy. "Jenže ty dříve zůstávaly jen v úzkém okruhu lidí . Dnes se ale například erotické fotky dívek šíří neomezeně a kdykoliv v budoucnu se mohou někde objevit. I dříve se chovaly holky rizikově, nerozumně, ale díky neexistenci digitálních technologií šrámy na duši i těle byly výrazně menší,“ říká Vacek.

Dva příklady za všechny: Čtyřiadvacetiletý muž z Jihlavska si přes Facebook vynutil od patnácti dívek intimní fotky a videa. Některým nejdříve sliboval za jeden vyzývavý snímek i statisícové odměny. Po všech chtěl poté stále další, a když odmítly, vydíral je. U soudu dostal letos v dubnu za sexuální nátlak podmíněný trest (více v článku Od patnácti dívek si vynucoval intimní fotky a videa, dostal podmínku).

Hůř dopadl mladý deviant z Trutnovska, který za zneužití čtyř desítek děvčat ze sociálních sítí odešel před třemi lety od soudu s trestem osm a půl let.

Kamil Kopecký, expert na kybernetickou bezpečnost z Univerzity Palackého v Olomouci, tvrdí, že jednou z příčin je fakt, že v online světě lze dosáhnout úspěchu a ocenění poměrně rychle. Na Facebooku a Instagramu se může člověk dočkat velmi brzy toho, na co musí v běžném životě dlouho a usilovně pracovat.

„Ocenění lze na internetu dosáhnout třeba tak, že nasdílím sexy fotografii, která získá dostatek ‚lajků‘ a ‚srdíček‘. A je to bez potu a dřiny,“ uvádí Kopecký, který je také autorem projektu E-bezpečí.

Takové ocenění je však jen krátkodobé, povrchní, rychle mizí. Člověk touží po novém a ještě větším uznání, být skutečnou „hvězdou“ – kdo by to přece v mládí nechtěl... Výsledkem jsou nezřídka i tisíce fotek se sexuálním podtextem, což je doslova ráj pro každého sexuálního predátora.

„Pokud dívka zjistí, že se pro chlapce, případně i spolužačky stane populární tím, že zveřejní lechtivé fotky, tak to udělá. Je to tak snadné – nafotit a vložit. A může to pro ni být velmi vzrušující zážitek,“ vypráví pedagog a psycholog Vacek.

Rodiče nemají tušení, říká oběť sextingu

O virtuálním životě a mladé nerozvážnosti přednáší na základní škole rodičům také Tereza Cimmerová, která se sama stala obětí sextingu poté, co na Instagramu zveřejnila fotky se sexuálním podtextem. O svém příběhu sice nemluví příliš ráda, ale snaží se lidi varovat.

„Je to úplně jiný svět. Když se rodičů na přednášce zeptám, jestli vědí, co jejich děti na sítích dělají, řeknou mi, že ano, protože mají Facebook. A to jim stačí. Jenže tam už skoro nikdo z těchto dětí není. Všichni mladí utekli na Instagram,“ vypráví studentka hradecké univerzity.

Sama velmi dobře ví, že odezva na lechtivé fotky je rychlá a obrovská. Na Instagramu byla závislá. V online světě tráví dodnes spoustu času.

„Domluvila jsem se s kamarádkou, nafotily jsme třeba sto fotek, z toho jsem vybrala zhruba pět, které jsem upravila a pak je poslala kamarádkám. Ty mi poradily, kterou z nich mám zveřejnit na Instagramu. Díky grafickým programům dnes mohou třináctileté vypadat mnohem starší. A když pak někam přijdou, tak se všichni diví, jak vypadají ve skutečnosti,“ popisuje studentka.