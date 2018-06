Spolupráci s Čínou vítal kraj s nadšením, po čtyřech letech vystřízlivěl

„Po fázi nadšení teď přichází fáze určitého vystřízlivění.“ To je první věta, kterou vysloví předseda představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina a třebíčský podnikatel Richard Horký, když dojde řeč na to, jak se vyvíjí vztahy jeho firem s Čínou.

Na vlastní kůži poznal, že proniknout na obří trh není vůbec jednoduché, a to i přesto, že kvůli úspěchu spolupracoval s předním českým sinologem a odborníkem na současnou Čínu Zdeňkem Hrdličkou.

Horký měl plán. Stručně by se dal popsat tak, že chtěl Číňany naučit topit biomasou. Ke svému podnikání si vybral severní provincii Heilongjiang, kam chtěla jedna z firem jeho skupiny TTS dodávat kotle na ekologické a energetické zpracování kukuřičné slámy.

„Vypadalo to dost nadějně, dělali jsme pokusy se slámou, investovali jsme do toho hodně peněz. Jenže teď začínám být trochu víc střízlivý. Dali jsme jim všechno, co po nás chtěli a teď je míč na čínské straně. Měli k nám přijet v březnu, potom do konce dubna... Zatím nepřijeli, aby jednání pokročilo,“ líčí své zkušenosti Horký.

V Číně se zatím uchytil jen jihlavský výrobce letadel

Situaci prý navíc zkomplikoval fakt, že se v asijské zemi zpřísnila pravidla pro platební styk do zahraničí. „Údajně nad částku 100 tisíc eur musí být písemný souhlas od banky. Je to komplikace, která se také odráží na našich aktivitách,“ posteskl si Horký.

Zároveň ale dodává, že v byznysu se situace může změnit. Se svými problémy před několika týdny seznámil i čínskou velvyslankyni, která přijela do Kraje Vysočina. Slíbila mu, že se o něco pokusí.

Horký není jediný v kraji, kdo upřel svůj zájem k Říši středu. Stejně jako jemu se ale velké části dalších podnikatelů nepodařilo z různých důvodů prorazit. Uspěla jen malá část společností.



Nejvýrazněji asi firma Zall Jihlavan Airplanes, která vyrábí lehká sportovní letadla. „Budují v Číně obchodní síť. A je to asi největší úspěch z těch firem, které tam navázaly kontakt na úrovni Kraje Vysočina,“ pronesl šéf krajské hospodářské komory.

Výsledkem spolupráce krajů jsou jen výměny lékařů a politiků

Kraj Vysočina má od roku 2014 podepsanou partnerskou smlouvu s čínskou provincií Hubei. Výsledky spolupráce se však projevují pouze v úzce profilovaných segmentech.

„Konkrétní výsledky jsou v oblasti zdravotnictví. V roce 2015 jsme zde měli na tři měsíce lékaře z Číny, které zajímá západní medicína. A letos na podzim pojede jeden lékař jihlavské nemocnice do Hubeie do nemocnice tradiční čínské medicíny,“ pronesl ke spolupráci Zbyněk Čech, vedoucí oddělení vnějších vztahů krajského úřadu.

Podle jeho slov by měla na začátku července přijet do kraje náměstkyně partnerské provincie. Bude to první návštěva politické reprezentace z Hubeie od roku 2014.

V mezidobí - konkrétně v letech 2015 a 2016 - zavítali pro změnu zástupci Vysočiny do Číny. Většina z nich se tehdy vracela nadšená a slibovala si řadu čínských investic v kraji. Po více než dvou letech však u mnoha z nich nadšení vyprchalo.

„Nejsme v pozici, abychom upomínali Wuhan,“ podotkl Výborný

To je případ i Jihlavy. Ta má podepsané memorandum o spolupráci s Wuhanem, hlavním městem provincie Hubei. Ale nic konkrétního se z ní zatím nevyvinulo.

„Nemáme žádné další odezvy. Pokud se nějaký nápad objeví, bude to nesmírně zajímavé o tom jednat, ale nic takového tady není,“ přiznal náměstek primátora Vratislav Výborný.

Ten si před dvěma lety sliboval, že by navázané partnerství mohlo přinést například peníze do hokejové Dukly. Zmiňoval i možnost investice do kongresového centra, které krajskému městu chybí.

„V začátcích se hovořilo, že by to možné bylo. V této chvíli ale vše usnulo a nejsme v pozici, abychom upomínali město Wuhan,“ dodal náměstek.