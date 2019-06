Opuštěné severočeské kostely oživí festival českých a německých umělců

„Instalace děl proběhne od 1. do 11. července, samotná výstava pak ve dnech 12. až 14. července,“ sdělil Jakub Děd, předseda spolku Omnium s tím, že festival se bude jmenovat: Nádech. Výdech (Breath in. Breath out).

„Umělci budou tvořit na toto téma přímo v kostelech Zvěstování Panny Marie v Bílině, sv. Havla v Hrobčicích a sv. Kateřiny v Chouči,“ dodal Děd.

Název projektu má být metaforou života, tedy i oživení. „Současně implikuje rytmický pohyb dýchání, pohyb nahoru a dolů, který můžeme také asociovat s vrtkavým osudem kostelů a sakrálních památek obecně,“ vysvětlil Děd.

„Ze středobodu života určité komunity, z nejvyšších sfér duchovních i uměleckých, upadly kostely do zapomenutí a jejich výtvarné i architektonické hodnoty byly výrazně poničeny, někdy téměř zcela setřeny,“ doplnil předseda splku.

Vizuální umění a konkrétní umělecké intervence jsou podle něj ideální možností, jak aspoň na krátkou dobu kostely oživit a učinit z nich znovu místo setkávání.

„Umělci a umělkyně, jako jsou Susan Donath, Sebastian Weise, Ambech, Karen Kling, Markéta Varadiová či Lada Semecká, kteří se akce zúčastní, se ve většině případů věnují dlouhodobě reflexi sakrálních prostorů nebo s tímto specifickým formátem mají určité zkušenosti,“ popsal Jakub Děd.

„Intervence do takového prostoru přitom není jednoduchá, umělci totiž vstupují do místa zatíženého mnoha významy a musejí přesně zvažovat míru svého zásahu,“ dodal Děd.