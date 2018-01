Rožnovu skončil ve Společenském domě nájem, Synot chce budovu prodat

Rožnovský Společenský dům se tento týden naposledy zaplnil lidmi. Pánské obleky a dámské róby, které zde bývaly k vidění, teď vystřídaly montérky stěhováků.

Ti vyklízeli pravé křídlo bývalého lázeňského domu, kde se desítky let konal společenský a kulturní život města. Jen loni do něj dorazilo kolem 70 tisíc návštěvníků.

Kasino v budově zastupitelé zamítli Historicky cenný Společenský dům leží hned u městského parku a v ochranném pásmu skanzenu, poblíž něj stojí i základní umělecká škola a jedna z budov radnice. Holding Synot budovu od Rožnova pod Radhoštěm koupil před několika lety. Když tam chtěl zřídit kasino, neuspěl. Zastupitelé loni přijali novelizovanou vyhlášku proti hazardu, která zřízení kasina v prostorách někdejší restaurace neumožní (více v článku Synot chtěl u skanzenu zřídit kasino, Rožnov to zamítl novelou vyhlášky).



T klubu - kulturní agentuře, která je příspěvkovou organizací města, ukončil nájem k 10. lednu majitel objektu. Tím je uherskohradišťská firma Synot Real Estate. A ta se nedohodla s vedením radnice na penězích.

Synot požadoval stotisícový nájem

Firma nabídla Rožnovu budovu k prodeji za 40 milionů korun, to ale zastupitelé odmítli. Poté se vyjednávalo o pronájmu celého Společenského domu. Synot chtěl 98 tisíc korun měsíčně.

Vedení města si ale nechalo zpracovat znalecký posudek, podle kterého vychází běžná cena nájmu na 76 tisíc korun za měsíc. Víc peněz zastupitelé dát nechtějí.

„Opakovaně jsme o našich možnostech s majitelem jednali. Naším cílem je zachovat ve městě kulturní a společenský život. Bohužel představy obou stran jsou natolik odlišné, že k dohodě nedošlo,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera.

Vedení města se ale ještě nechce vzdát. Napsalo Synotu dopis, v němž žádá o další jednání.

„Nechceme to pohřbít, máme však jasně daný mandát zastupitelů a mimo něj neumíme jít. Jsme ale přístupní, a pokud by se podmínky z obou stran začaly sbližovat, nevylučuji, že bychom to mohli na zastupitelstvu ještě projednat,“ řekl Kučera.

Nicméně podle mluvčí Synotu Magdy Pekařové půjde Společenský dům do prodeje.

„Vedení skupiny o tom rozhodlo desátého ledna, tedy v den výpovědi. To znamená, že do budoucna nejsme schopni garantovat konání žádných akcí. Nicméně než se objekt prodá, má situaci v rukou stále město. Pokud přistoupí na námi nabízenou variantu pronájmu, jsme samozřejmě ochotni se s ním dohodnout,“ zdůraznila Pekařová.

Taneční se zřejmě přestěhují do Valašského Meziříčí

Část programu se ze Společenského domu přesune do Janíkovy stodoly ve Valašském muzeu v přírodě. Sál má 280 sedadel, což je zhruba stejný počet jako ve Společenském domě. Problém bude jen s četností akcí.

„Náš program v rámci Valašského roku nesmí být narušen. Teď v zimě to nebude optimální, protože se prostory velmi špatně vyhřívají. Aby lidé mohli sedět v příjemné atmosféře, musíme začít topit už několik dní dopředu, což se odrazí ve vyšším pronájmu,“ řekl ředitel skanzenu Jindřich Ondruš.

Koncerty vážné hudby se přemístí do místní základní umělecké školy, kostela Všech svatých a kina, které ale v takovém případě bude muset zrušit promítání.

„Velký problém bude s tanečními. Budou se muset stěhovat do okolních měst, nejspíše do Valašského Meziříčí. V nepříjemné situaci se ocitly také zdejší střední školy, které nebudou mít kde uspořádat maturitní plesy,“ posteskla si ředitelka T klubu - kulturní agentury Lenka Vičarová. Ta musela zrušit oblíbený Retroples, který je nejnavštěvovanější akcí ve městě.

Radnice už chystá stavbu multifunkčního kulturního centra. To se ale začne budovat až za dva roky.