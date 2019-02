Společenský dům je zatížený dluhy, z památky zatím bude ubytovna

Je to jedna z mála významných staveb ve městě, která má navíc značnou památkovou hodnotu. Přesto se Společenský dům v Otrokovicích postupně zčásti mění z hotelu na ubytovnu. Šancí na jeho záchranu by mohlo být, kdyby jej do svého vlastnictví získala místní radnice. Nabízená cena činila 75 milionů korun, za což jej ale zastupitelé koupit odmítli.

Nicméně si schválili, že o budovu mají nadále zájem a zváží další postup. Jednou z možností je, že by o ni radnice bojovala v případné exekutorské dražbě. K ní může reálně dojít, protože majitelé Společenského domu jsou dlouhodobě ve velkých finančních nesnázích.

„Nechali jsme si zpracovat stanovisko právní kanceláře, která nám nedoporučila přímý odkup. Byl by to risk a nechovali bychom se jako řádní hospodáři,“ uvedla starostka Hana Večerková (ANO).

Z katastru nemovitostí vyplývá, že je na Společenském domě zástava za více než 13 milionů korun.

Podle právního stanoviska dluhy vlastníka aktuálně převyšují hodnotu objektu. Nejdříve by se musely vypořádat všechny pohledávky a návrhy na exekuce.

„Kancelář nám doporučila jako jednu z možností exekutorskou dražbu. Majetek bychom pak koupili očištěný od případných dluhů a zástav,“ dodala Večerková.

„Mám stejný názor jako starostka. Za podmínek, za jakých nám to bylo nabídnuto, to koupit nešlo,“ podotkl radní Vratislav Podzimek z KDU-ČSL.

Majitel: Za problémy může brněnská insolvenční mafie

Podle znaleckého posudku činí hodnota budovy 50 milionů korun, nicméně její majitelé cenu o polovinu původní částky zvýšili.

Půdorys symbolizuje smrt Tomáše Bati Postavila ho firma Baťa v roce 1936 za pouhých jedenáct měsíců. Jako projekt světoznámého architekta Vladimíra Karfíka se stal jedním z nejvýznamnějších objektů zlínského funkcionalismu. Pravidelný trojcípý půdorys funkcionalistické budovy ve tvaru písmene Y působí jako tvar vrtule letadla, což má symbolizovat tragickou smrt zakladatele koncernu Tomáše Bati. Ten zemřel 12. července 1932 při havárii letadla chvíli po jeho startu z Otrokovic.

„Po projednání se společníky jsme stanovili tuto cenu,“ řekl spolumajitel firmy Společenský dům Jiří Mikoška.

Společnost už dříve čelila insolvenčním návrhům, teď má na krku exekutorské. Podle Mikošky nemusel právní posudek města pracovat se všemi informacemi, protože některé nejsou veřejné.

„Město se na nás ani jednou neobrátilo, abychom mu situaci objasnili. Možná čeká na to, až budovu získá insolvenční mafie, od níž budovu levně koupí,“ naznačil Mikoška.

Mluví o tom, že se firma dostala do problémů kvůli „brněnské insolvenční mafii“, čímž podle něj přišla o dobré jméno. Proto nyní hotel mění na ubytovnu.

„Musíme vytvářet zisk, abychom zaplatili náklady. Postupně se z hotelu stane ubytovna, což je mi líto, protože si zaslouží něco lepšího,“ vzkázal Mikoška.

Radnice zatím neví, jak by Společenský dům využila

Vedení města už dříve projevilo o Společenský dům zájem, protože v industriálních Otrokovicích jde o výjimečně cenný objekt. Také památkáři by ocenili, pokud by se ho podařilo dát do lepšího stavu. Budově ublížily některé stavební úpravy, fasádu znehodnotily reklamy.

„Je to bezkonkurenčně nejvýznamnější památka v Otrokovicích, která snese srovnání s památkami ve Zlíně i jinde,“ zdůraznil Jan Obšivač z Národního památkového ústavu v Kroměříži.

Společenský dům má čtyři patra a tvar trojcípé hvězdy, jeho hlavní náplní býval hotel. Dříve se tam konávaly boxerské zápasy, bylo tam i kino. Mladší generace si zase pamatuje hlavně diskotéky.

Kdysi prestižní prostory ovšem postupně ztrácejí svůj lesk. Jsou na tom hůř i po technické stránce, přestože Mikoška říká, že majitelé do úprav stavby, kterou v roce 1997 poničily povodně, vložili 50 milionů korun.

„V současné době nevíme, jak bychom Společenský dům využili. Možností je ale mnoho,“ poznamenala Večerková. „Nejvhodnější by bylo zachovat původní náplň, což je ubytování, nebytové prostory, restaurace, kavárny, kanceláře třeba i pro úředníky města či státní správu. Prověříme veškeré možnosti využití,“ doplnila.

Mikoška tvrdí, že má na Společenský dům i jiné zájemce, kteří ale většinou odpadnou, když zjistí, že jde o kulturní památku, jež podléhá přísnějším pravidlům.

„Výsledek je potom takový, že objekt stojí a chátrá,“ řekl Mikoška. Důvody však mohou být i jiné s ohledem na finanční potíže společnosti.