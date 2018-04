Začala registrace pro splutí Teplé Vltavy, vyšší poplatek vodáky neodradil

Loni splulo horní Vltavu v Národním parku Šumava mezi Soumarským mostem a Pěknou 2 119 lodí. Na úsek se mohli vodáci vydat 163 dní sezony, 47 dní pak trval zákaz kvůli nedostatku vody.

Poplatek za registraci na webu Správy NP Šumava se loni zvedl na 500 korun, případně byl o stokorunu dražší, pokud se zájemci registrovali až přímo u vody. Vodáky to neodradilo, zároveň ale správa prvně nemusela dotovat náklady na činnost průvodců.

I proto se pro letošní rok pravidla registrace, která je možná na internetových stránkách parku, měnit nebudou. Atraktivní termíny se stejně jako v minulých letech plní hned od spuštění registrace.

„Loňská sezona byla průměrná a znatelně ji ovlivnila sušší druhá polovina, především měsíce srpen a září. V první polovině sezony byl ale zájem o řeku setrvalý. Dá se říci, že navýšení cen se na zájmu veřejnosti neprojevilo,“ hodnotí Vladimír Dvořák, který na Správě NP Šumava na splouvání Vltavy dohlíží.

Zároveň také připomněl, že loni bylo na Teplé Vltavě vůbec nejklidněji a strážci museli řešit nejmenší množství přestupků. Pouze ve dvou případech udělili blokovou pokutu za splouvání bez registrace nebo kempování mimo vyznačené tábořiště.

Zatím nejvíce lodí od roku 2012 projelo řekou v roce 2016, tehdy jich bylo celkem 3 211. Naopak nejhorší byla sezona v roce 2015. Tu sucho poznamenalo extrémně a na řeku se mohlo podívat jen 1 521 lodí.

Do budoucna by se mohla pravidla pro splouvání řeky změnit

Podle mluvčího Správy NP Šumava Jana Dvořáka se nutnost registrace výrazným způsobem podepsala na kvalitě řeky.

„Všechna omezení splouvání jsou navržena s ohledem na ochranu přírody a především biotopu pro perlorodku říční. A po několika letech se ukazuje, že se stav řeky jednoznačně zlepšuje. Opatření má ale i druhý efekt. Do cenných míst se vydávají většinou opravdu jen ti, kterým jde o to, aby poznali tohle cenné území. I proto zřejmě ubylo přestupků a dalších komplikací,“ říká mluvčí.

Jisté je i to, že pro řeku je důležité i stanovení minimální možné hladiny pro splouvání. Ta je 45 centimetrů mezi Lenorou a Soumarským mostem a 50 centimetrů níže po řece až k Pěkné. Díky tomuto opatření se daří v řece obnovovat i porosty vodních rostlin.

Do budoucna by se ale mohla pravidla pro splouvání řeky změnit a možná i zjednodušit.

„V současné době pracujeme na projektu posilování populace perlorodky, který potrvá až do poloviny roku 2022. Jeho součástí bude i vyhodnocení stavu řeky a navržení nových opatření, která by ji měla chránit. S tím by mělo souviset i zjednodušení pravidel pro registraci,“ říká hydrobioložka Eva Zelenková.

Od Lenory až do Pěkné začíná sezona splouvání horní Vltavy až od května, kdy mohou lodě vyrážet ve svátky a o víkendech. Od června do konce října je pak možné splouvat denně.

Zajímavostí horní Vltavy je ale i možnost splouvání řeky při tání sněhu, které je možné od Borových Lad po Polku od poloviny března do konce května.

Splouvat se přitom smí jen na kajaku či kánoi a jen o víkendech. „Řeka v těchto místech meandruje v lesích a na loukách a jede se místy, kde je dostatek vody právě jen v tomto období. I proto se jedná o mimořádný zážitek, který je ale možné doporučit opravdu jen zkušeným vodákům,“ dodává Vladimír Dvořák.