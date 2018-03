Až přijde Ančka s kůsou, půjdu. Před 30 lety zemřel spisovatel Buchar

„V každý usi žilo a žije pár lidí stejnýho ména. Ve Smerčině mnoho Bucharu, v Přímě Lukšu, v Jistemnici Kubánku, ve Stokách Mečířu. Jak je rozlišiť? Polle křestního ména? To bylo kata platný. Dyť ve Smerčině žili kdysi štyry Jaroslavové Buchaři. Polle domovních čísel? Dyť ty znal jen posilák. A tu pomohly přísrabky. Některý toho honně napovidaj. Třá: Stránskéj, Máslik, Kalcu, Zádomskej, Blajcher. Někerý přísrabky vytlačily i spráuný méno. Smerčinský chase nikdá nenapallo, že Paulackej a Vinš se menujou Kovářovi a sou to vlastní bratři!“ „Pon našema horama, to je takovej zapomenutej kout. Ouzký oudolí, stráně jako do třechy, dóle louky, vejš smerkovej háj, všude ticho, klid a mír, žádná fabrika tu nečadí, auťáky nerachotěj. Dyž sem přijdou krajáci, vejletníci nebo lufťáci, řikaj: Lidi jak tady můžete žiť? Na nás tu ušecko padá ! A vidíte, žili tam lidi a byli spokojený! ...“