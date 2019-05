Spiknutí proti firmě OKD je nesmysl, píše finančník Bakala soudu

Společnost Správa pohledávek OKD jej před časem vyzvala, aby se ke sporu připojil na straně Citibank, která po OKD vymáhá ručení za úvěr poskytnutý společnosti NWR ve výši přes deset miliard korun.

Zdeněk Bakala ale s výzvou nesouhlasí. A tvrdí, že popření pohledávky Citibank má politické pozadí.

„Je zřejmé, že argumenty v tomto sporu nejsou založeny primárně na faktech, ale na kdysi vzniklých politických potřebách. Ty vedly ke snaze skandalizovat osobu Zdeňka Bakaly a vytvořit falešný příběh o tom, jak dovedl OKD k domnělému úpadku,“ řekla Šárka Samková, Bakalova mluvčí.

Bakala: Předprogramování úpadku? Absurdní

A Zdeněk Bakala jde ve svém podání ještě dál. „Jednou z bulvárních fabulací žalobce je, že již od roku 2006 bylo inscenováno spiknutí proti OKD, navíc že se na něm účastnila Citibank,“ píše Zdeněk Bakala. „O to absurdnější je potom představa, že v roce 2006 byl (za účasti Citibank) ‚předprogramován‘ úpadek OKD – který ovšem nenastal až do doby, než se o to v roce 2016 postarali sami žalobci.“

Naráží tím na tvrzení Správy pohledávek OKD (SP OKD) i insolvenčního správce, kteří spojují restrukturalizaci dluhu z roku 2014, což právě tvoří onen desetimiliardový závazek vymáhaný Citibank, s půjčkou, kterou NWR od Citibank dostala už v roce 2006.

Podle insolvenčního správce Lee Loudy je ale propojení mezi finančními transakcemi z let 2014 i 2006 jasně prokázané.

„Tato restrukturalizace byla pouze řešením neutěšené situace založené v roce 2010 přijetím vnitroskupinového úvěru s kořeny sahajícími až do roku 2006, ve kterém byla realizována zásadní přeměna OKD,“ reagoval na vyjádření někdejšího majitele OKD insolvenční správce Lee Louda.

Insolvenční správce: Restrukturalizace firmě nepomohla

Jak on, tak zástupci Správy pohledávek OKD tvrdí, že jedním z důvodů, proč odmítají uznat pohledávku Citibank, je i fakt, že těžební společnost byla v roce 2014 technicky v úpadku, a tudíž nemohla takovou restrukturalizaci přijmout.

„Restrukturalizace úvěrů a dluhopisů z roku 2014 nepřispěla k odvrácení úpadku již tehdy předlužené OKD. Pokud někomu pomohla, pak rozhodně ne této společnosti či jejím věřitelům nebo zaměstnancům,“ řekl Louda. „Náklady na provedenou restrukturalizaci se pohybovaly ve výši asi čtyřiceti milionů eur. Přibližně 1,1 miliardy korun bylo tedy utraceno za proces, který pouze oddálil nevyhnutelný úpadek.“

A souhlasí s ním i předseda představenstva SP OKD Jan Solich. „Řada argumentů v citovaném vyjádření se nezakládá na pravdě. V rámci probíhajícího soudního řízení byly provedeny důkazy znaleckými posudky, které nasvědčují tvrzení, že úpadek společnosti má kořeny okolo roku 2007,“ říká.

Bakalova mluvčí: Firma NWR do OKD mohutně investovala

Ve prospěch tvrzení insolvenčního správce a SP OKD pak hovoří i zjištění pořadu Reportéři ČT, který tvrdí, že získal úvěrovou smlouvu z roku 2006.

„Firma OKD použije všechny peníze, které si vypůjčila podle této úvěrové smlouvy, na platby firmě Karbon Invest nebo jejím (…) akcionářům,“ stojí ve smlouvě mezi Citibank a OKD.

„SP OKD v rámci vytváření mediálně vděčného příběhu o předprogramovaném úpadku účelově zmiňuje pouze distribuce dividend. Proběhly totiž i obrovské investice NWR do OKD, mimo jiné do strojního zařízení nebo do bezpečnosti, opakované odpuštění dluhů OKD v obrovských objemech nebo jiná finanční podpora v době, kdy to OKD potřebovala,“ reagovala mluvčí Zdeňka Bakaly Šárka Samková.