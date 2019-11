Dvojice vylekala podvodníky s falešným zlatem, dupli na plyn a ujeli

Muž v dlouhém kabátě mával v neděli na projíždějící auta u silnice I/14 ve Vrchovinách na předměstí Nového Města nad Metují. Když jedno z vozidel zastavilo, posádce vnucoval šperk výměnou za peníze, aby si mohl koupit benzin.

„Muž mával na zastávce a opravdu to vypadalo, že mají problém, skoro nám vlezl před auto. Zastavil by každý. Naštěstí jsme věděli, o co zhruba jde, před týdnem okradli kamaráda v Boleslavi. Jsou zákeřní, zvlášť pro slabé povahy,“ uvedla pro iDNES.cz Tereza Daniela Tomková.

Řidič, který zastavil, se nejdřív podivoval cizincově vizitce německého obchodníka s luxusními auty, která je nejspíš jen smyšlená. Pak si ale cizinec všiml, že ho dvojice natáčí na mobil, a tak raději zmizel směrem k Náchodu v černém BMW s britskou registrační značkou.

Video žena zveřejnila na sociálních sítích jako varování. Nevolala na policii, ale v debatě ve facebookové skupině Novoměšťáci a okolí uvedla, že video policistům poskytla.

Další lidé si pak povšimli možná stejné posádky poblíž Náchoda u silnice I/33 na hlavním tahu do Polska. Kdosi to nahlásil policii, ta však už cizince na místě nepřistihla.

„V tomto případě někdo z občanů zavolal na linku 158, že viděl muže nabízejícího zlato za peníze na benzin poblíž přehrady Rozkoš. Ve spolupráci s městskou policií jsme tuto informaci prověřovali. Nepodařilo se nám však nikoho zastihnout,“ podotkla mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.



Případy podvodníků žebrajících o pomoc u silnic nejsou neobvyklé. Policie už podle dřívějších zkušeností uváděla, že se jde o rumunské či bulharské gangy.

Používají auta značky Mercedes, Audi nebo BMW s mezinárodní poznávací značkou, aby působili důvěryhodněji. Muži mají pěkné oblečení, vozí s sebou někdy i ženy s dětmi, aby vzbudili lítost. Někteří lidé ve snaze pomoci jim za šperky zaplatili třeba i dva tisíce korun.

Na Náchodsku se takové posádky objevily asi před čtyřmi lety. Například strážníci z Jaroměře kontrolovali dvojici ve voze Volkswagen, která zastavovala jiná auta mezi Jaroměří a Náchodem. Údajně zlaté šperky, které nabízeli lidem, byly však levné napodobeniny.

Mluvčí náchodské policie nyní potvrdila, že nabízení zlata či jiného zboží u silnic už není častým jevem, lidé se kvůli tomu na policii ani příliš neobracejí.

Za poslední dva až tři roky náchodští policisté nevyšetřovali žádný případ dokonaného jednání. „Člověk, který takto něco prodává, by se tím mohl dopustit přestupku, neboť svým jednáním uvede někoho v omyl. Hodnota nabízeného zboží přitom nepřekročí částku pět tisíc korun,“ vysvětlila mluvčí.

Policistka radí určitě nic nekupovat, protože se nedá ověřit, jak kvalitní je třeba nabízené údajné zlato.