Zasedání regionální konference SPD provázely střety. Zasahovala sanitka i strážníci

Kamilu Papežíkovi, členovi brněnské buňky, se nelíbili, že ho nechtěli vpustit na konferenci, proto před vstupem do jednacího sálu došlo k potyčce. Papežíka, který se podle svědků snažil kontrolu u vstupu přesvědčit, že je stále členem, začal z prostoru vyhazovat člen ochranky, který také zavolal břeclavské strážníky.

„Městská policie Břeclavi byla telefonicky požádána o příjezd do Domu školství, a to v souvislosti s incidentem s osobou, která se pokoušela dostat na uzavřenou soukromou akci, aniž by měla pozvánku,“ uvedl zástupce velitele pro vnější službu Libor Büchler.

Papežík celou věc nechtěl komentovat, pouze sdělil, že pozvaný byl, protože je členem SPD. S tím ale nesouhlasí předseda regionálního klubu SPD v Jihomoravském kraji a poslanec Jan Hrnčíř. Podle něj Papežíkovi skončilo členství zhruba před měsícem.

Papežík následně upřesnil, že mu skutečně přišlo rozhodnutí o ukončení členství, nicméně se proti němu odvolal, proto je podle stanov stále členem hnutí, dokud o celé věci nerozhodne komise. „Pokud vím, tak ve stanovené lhůtě podáno nebylo. Jsou to nesmysly, které nechci komentovat,“ reagoval na to Hrnčíř.

Na místě incidentu přitom byla také záchranka, jak sdělila mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová. „Byli jsme na místě a ošetřili jsme pacienta. Zřejmě v důsledku pádu muže bolela záda, došlo k jejich pohmoždění. Pro bolesti zad, respektive jejich pohmoždění jsme muže převezli na chirurgii v Břeclavi,“ dodala Bothová.

SPD v Jihomoravském kraji trpí rozbroji dlouhodobě. Schůzi brněnské buňky provázely konflikty, při nichž museli zasahovat i strážníci. Následně celostátní vedení zrušilo brněnskou buňku a její členové přešli pod jihomoravskou krajskou organizaci (podrobnosti v tomto článku).