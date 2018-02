Spalovnu v Rybitví je třeba koupit, hrozba trvá, burcuje opozice

Už je to devět let, co se v Pardubicích masově podepisovala petice proti spuštění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Nakonec svůj podpis připojilo téměř 48 tisíc lidí. Celková atmosféra odporu proti záměru firmy AVE CZ gradovala na podzim roku 2009 v zaplněné aréně na veřejném projednání záměru firmy.

Tehdejší nadšení pro stejnou věc by rádi v Pardubicích oprášili opoziční zastupitelé. Podle Jana Linharta zvoleného za Patrioty a Milana Košaře s Františkem Brendlem ze sdružení Pardubáci totiž stále reálně hrozí, že se na návětrné straně krajského města bude pálit 20 tisíc tun chemikálií ročně.

„Lidé se mylně domnívají, že boj je vyhraný. Ale tak to zdaleka není. Firma momentálně čeká na vyjádření rozkladové komise Ministerstva životního prostředí, která řekne, jestli společnost AVE CZ musí žádat o nové vyjádření vlivu stavby na životní prostředí, nebo musí udělat nové. Ovšem v obou případech jejich projekt pokračuje,“ uvedl Brendl.

Přitom mohlo být dávno vše vyřešené. Zastupitelé loni na jaře schválili, že odstavené zařízení od firmy koupí za 35 milionů korun. Ovšem hned za pár minut neprošlo vyčlenění peněz na transakci. Od té doby se o vyplnění řádku v rozpočtu politici pokusili ještě dvakrát - ani jednou však neuspěli.

„Vůbec nechápu, jak je možné, že ti samí lidé, kteří zvedli ruku pro to, aby město koupilo za 300 milionů budovu ČSOB, nejsou ochotni dát 35 milionů za zdraví Pardubáků. Právě to bychom si totiž za ty peníze kupovali,“ uvedl Košař.

Svou kritikou míří hlavně na zastupitele z ODS, kteří proti transakci vytrvale vystupují. „Město tady není od toho, aby kupovalo od firem nepovedené podnikatelské záměry. Reálná cena pozemků a zařízení v Rybitví je totiž pouze šest milionů,“ uvedl lídr pardubické ODS Karel Haas s tím, že jeho strana ale rozhodně není zastáncem spalovny.

To dokládá třeba tím, že hned tři zastupitelé ODS poslali na účet města peníze, které jsou určeny na nákup spalovny. „Bohužel celkem přispělo jedenáct lidí a vybraná částka je tak jen 10 800 korun,“ uvedl zastupitel za ODS Petr Klimpl, který sám poslal tisícovku.

Není větší veřejný zájem, než čistý vzduch

Nápad na odkup spalovny paradoxně není schopen získat v zastupitelstvu potřebných 20 hlasů ani přesto, že ho usilovně podporuje primátor Martin Charvát, který má v zádech hned jedenáct hlasů zastupitelů za ANO.

„Nerozumím tomu, proč někteří, i koaliční zastupitelé nevidí veřejný zájem v tom, že se jednou provždy vypořádáme s hrozbou obnovení činnosti spalovny v těsné blízkosti hustě obydleného města. Co víc představuje veřejný zájem, než čisté ovzduší pro obyvatele Pardubic?“ uvedl Charvát s tím, že nemá cenu předkládat stále dokola pořád stejný návrh na odkup spalovny. Opoziční zastupitelé tak přicházejí s novou taktikou.

Jednak chtějí zaregistrovat a propagovat veřejný transparentní účet, na kterém by lidé mohli na odkup přispívat, a také chtějí případně koupené zařízení využít.

„Město i obce v okolí se musí připravit na to, že už brzy začne platit zákaz skládkování odpadu. Navrhujeme proto spalovnu koupit a postavit u ní třídicí linku na odpad a bioplynovou stanici. Tím by nákup dostal další smysl,“ uvedl Jan Linhart.

Také apeluje na vedení města, aby dále jednalo s firmou AVE CZ. „Bohužel, poslední termín, dokdy jsme mohli spalovnu koupit, oficiálně vypršel na konci roku. Bude tak nutné ho prodloužit,“ řekl Linhart.