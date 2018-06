Pardubice odmítají obnovení spalovny odpadu, ministrovi pošlou odvolání

Dlouho se zdálo, že firma AVE CZ svůj boj o spuštění spalovny v Rybitví u Pardubic prohrává. Jenže přišel zvrat.



Ministr životního prostředí Richard Brabec z hnutí ANO plány na pálení dvaceti tisíc tun chemikálií ročně vrátil do hry.

„Vydáním rozhodnutí zrušil závazné stanovisko ministerstva, které bylo vydáno v září 2016 a potvrdilo stanovisko v dokumentaci EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí), tedy nesouhlas s obnovením provozu spalovny. Důvodem prý je nezákonnost stanoviska o neobnovení spalovny, jelikož to podle vyjádření ministra postrádá relevantní odůvodnění pro zamítnutí záměru modernizace spalovny,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát z ANO.

Názor lidí z okolí areálu je zásadní, říká primátor

Ten tak svému stranickému kolegovi jen pár měsíců před komunálními volbami za rozhodnutí zřejmě nepoděkuje. Podle Charváta však na to, že primátor i ministr jsou z Babišova hnutí, nelze brát ohled.

„To v tom nehraje roli, nikdo nám kvůli tomu nebude pomáhat,“ doplnil primátor s tím, že Pardubice se ale budou aktivně bránit.

Podle Charváta totiž není důvod, aby nesouhlasné stanovisko k obnovení spalovny bylo zrušeno. „Z našeho hlediska stanovisko EIA, jak po obsahové, tak po formální stránce, odpovídá požadavkům zákona a bylo provedeno řádně, včetně posouzení vlivu spalovny na životní prostředí a obyvatele. Proto jsme se rozhodli v zákonné lhůtě patnácti dnů reagovat na rozhodnutí ministra životního prostředí prostřednictvím podání rozkladu a docílit toho, aby původní nesouhlasné stanovisko ministerstva bylo ponecháno v platnosti,“ uvedl Charvát, který svůj názor opírá třeba o to, že se proti obnovení spalovny postavilo v petici přes 48 tisíc lidí.

„Názor obyvatel, kteří bydlí v blízkosti areálu a kterých by se realizace spalovny dotkla, považujeme za zásadní,“ řekl Charvát, který na dnešek svolal pro zastupitele seminář na téma spalovny.

Pokud by město s podáním rozkladu nebylo úspěšné, vrátila by se otázka spalovny na stůl ministerstva. „Skutečnost, že by bylo nesouhlasné stanovisko opravdu zrušeno, rozhodně neznamená, že spalovna začne znovu fungovat. Ministerstvo by muselo opět rozhodnout, zda je stanovisko EIA vydané v lednu 2010 v souladu se současnými požadavky. Musíme mít však na paměti, že ta možnost obnovení provozu zde je,“ dodal Charvát.

Ten se už několik měsíců snaží situaci vyřešit tak, že by město odstavenou spalovnu za 35 milionů korun od firmy AVE CZ koupilo. Krok ostatně zastupitelé i schválili, ale opakovaně odmítli na transakci uvolnit potřebné peníze.

„Odkup nepodpořil ani obvod Polabiny a Cihelna. Z okolních obcí slíbily finanční spoluúčast pouze Srnojedy a Rybitví, ostatní ne. Zvláště to mrzí u Lázní Bohdaneč, protože spalovna leží nedaleko lázeňských pavilonů. Prostory po spalovně by mohly sloužit k třídění odpadů pro město i okolní obce,“ uvedl zastupitel za ANO Miroslav Rubeš, který proti spalovně bojuje dlouhodobě.

Podle něj není teď jisté, zda firma bude dál chtít spalovnu prodat za domluvených podmínek. Naopak se dá předpokládat, že pod tlakem okolností by se mohlo najít v zastupitelstvu potřebných dvacet hlasů pro transakci.

„Naskýtá se otázka, zda za situace, kdy ministr svým rozhodnutím přinesl společnosti AVE naději spalovnu zprovoznit, bude mít tato firma i nadále zájem ji prodat městu. Společnost také může spalovnu přenechat jinému zájemci o její provozování,“ dodal Miroslav Rubeš.