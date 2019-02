Spalovny jsou třeba. Chceme je ekologické a jen na náš odpad, říká kraj

Ivo Vondrák v pondělí na tiskové konferenci vyloučil, že by kraj plánoval výstavbu až čtyř spaloven, jak si například zástupci Pirátů vyvozovali ze studie, kterou si krajský úřad nechal připravit.

Na projekt krajské spalovny odpadu v lokalitě Barbora v Karviné chybí miliardy a do podobného dobrodružství už se krajští úředníci pouštět nebudou. Hejtman se zároveň ohradil proti tomu, že by se z Moravskoslezského kraje stala popelnice dalších krajů. „Jednou z našich podmínek pro podporu projektů spaloven je to, že se sem nebude svážet odpad z jiných krajů,“ podotkl Vondrák.



Tou druhou je, že nesmí dojít k dalšímu znečištění ovzduší v již tak zasažené oblasti. „Jsme proti sebemenšímu navýšení emisí. Investor by musel zajistit kompenzační opatření, aby se do ovzduší nevypouštěl ani gram škodlivin navíc,“ vysvětlil Vondrák.

Takovými kompenzačními opatřeními se myslí například výsadba zeleně, podpora kotlíkových dotací a podobně. „Možností je celá řada,“ řekl Vondrák.

Přestože se daří domácnosti stále více motivovat k třídění, končí statisíce tun odpadu na skládkách. To ale po roce 2024 nebude možné, v platnost totiž vejde zákaz skládkování.

„Studie předkládá několik variant, jak s odpadem nakládat po tomto roce,“ uvedl Jan Filgas z krajského odboru životního prostředí a zemědělství.

Kraj ji nechal vypracovat, aby dal „kuchařku“ obcím. Právě ty totiž budou muset coby vlastník odpadu řešit, co dělat po klíčovém datu.

Nejblíže realizaci je v současnosti výstavba nové spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě.

Firma Suez chce ve svém areálu v Ostravě-Mariánských Horách postavit zařízení na spalování nebezpečných odpadů, jež by doplnilo stávající spalovnu a navýšilo tak kapacitu o dalších 20 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně.

I u spalovny nebezpečného odpadu ale trvají zástupci kraje na dodržení dvou zmíněných podmínek.