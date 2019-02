Epidemie spalniček na Ostravsku sílí. Za šíření hrozí třímilionová pokuta

„Od ledna máme 26 potvrzených případů spalniček. U dalších lidí čekáme na výsledky testů. Loni jsme přitom měli v celém kraji jen šest pacientů,“ líčí šéfka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ostravě Irena Martinková.

Všichni nemocní musí být izolovaní na infekčním oddělení. Hygienici pak vyhledávají lidi, které mohli nakazit. „Zatím máme 22 ohnisek nákazy a 1 250 šetřených,“ říká epidemioložka s tím, že 208 dospělým i dětem, kteří neměli v těle protilátky proti viru spalniček, nařídili lékaři dvoutýdenní karanténu.



Lidé, kterých se to týká, do médií nechtějí moc mluvit. Někteří i proto, že izolaci nedodržují.

„Věděla jsem, že známý má nařízenou karanténu kvůli spalničkám. Nesměl do práce, ale ven chodil. Potkali jsme se v obchodě,“ řekla MF DNES žena, která si nepřála zveřejnit jméno ani okolnosti případu.

Podle epidemioložky je to špatně. „Lidé, kteří mají nařízenou karanténu, jsou upozorněni, že se musí zdržovat doma a nesmí ani přijímat návštěvy. Pokud pracují, mají karanténu placenou podobně jako nemocenskou, ale již od prvního dne. Pokud nařízení jakkoli poruší, dopustí se přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ líčí Martinková. A právě za to hrozí sankce až do výše tří milionů korun.

Uprchlíka vezla speciální sanita

Místní hygienici zatím takové přestupky neřeší, protože o nich nevědí. Ale lékaři v Čechách se nedávno setkali s mužem, který šel v době karantény na besedu a sám pak onemocněl. Ohrozil tak desítky lidí.

Ostravští hygienici pro změnu řeší otce rodiny, který byl minulý čtvrtek hospitalizovaný se spalničkami na infekční klinice Fakultní nemocnice Ostrava a v pátek utekl. Týž den jej našla policie a zpět odvezla záchranná služba speciální sanitkou. Lékaři nyní testují protilátky lidí, s nimiž se uprchlík setkal.

„Muž odešel domů, zaměřujeme se proto na protiepidemická opatření především v jeho rodině,“ řekla Martinková a dodala, že v souvislosti se spalničkami podobný případ ze své praxe nepamatuje.

„Policie nás v pátek odpoledne žádala o převoz muže s nakažlivou nemocí. Pro tyto pacienty slouží sanitka s oddělenou kabinou, vybavená vzduchotechnikou s filtry, které zabraňují tomu, aby se viry po otevření prostoru šířily ven. Součástí vybavení jsou i ochranné pomůcky pro posádku. Její členové jsou očkovaní proti většině nákaz, které se v tuzemsku vyskytují,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.

Okolnostmi případu se dál zabývá i policie. Na šíření nakažlivých lidských nemocí totiž pamatuje také trestní zákoník: „Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení či rozšíření nakažlivé nemoci u lidí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.“

Postihuje ale jen některé choroby a spalničky mezi nimi nejsou. „Událost prověřujeme. Dosud nebyly zjištěny skutečnosti, jež by nasvědčovaly spáchání trestného činu konkrétní osobou,“ sdělila policejní mluvčí Gabriela Pokorná.