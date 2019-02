Nemocnice v kraji testují personál na spalničky. Vakcínu potřebuje třetina

A to proto, že právě od té doby se krajem šíří epidemie spalniček a nákaza či nařízená karanténa postihla i zdravotníky. Na protilátky už se otestovaly stovky zaměstnanců nemocnic. Ukázalo se, že asi třetina potřebuje další vakcínu.



„U nás probíhá vyšetřování všech zaměstnanců na protilátky proti viru spalniček od poloviny ledna. Zatím je otestováno asi 800 lidí, zbývá přes 200,“ říká mluvčí frýdeckomístecké nemocnice Jolana Filipová s tím, že přibližně 300 lidí by mělo být přeočkováno.

„Vakcíny máme dost, jedna dávka stojí asi 600 korun,“ dodala mluvčí nemocnice, která jako jediná v kraji ohlásila, že testuje protilátky plošně.

Podle ústavní hygieničky Simony Tvrdé se loni ukázalo a letos potvrzuje, že u velkého počtu lidí vyvanula imunita.

„Nejvíc lidí s nízkou hladinou protilátek je mezi ročníky narození 1969 až 1972, kdy začalo očkování jednou dávkou. U mnohých imunitní odpověď zřejmě ani nenastoupila, nebo už odezněla. Vysoký podíl lidí, kteří potřebují další očkování, je i mezi ročníky 1973 až 1978. Dál už se to postupně snižuje až k ročníkům narození 1996,“ líčí hygienička Tvrdá.

Pokud lidé neprodělali spalničky, které zajišťují doživotní imunitu, nebo to nevědí, ale chtějí se proti nákaze chránit, měli by se podle hygieničky nechat otestovat všichni nad 30 let.

„Z krve lze zjistit, kdo spalničky měl. V naší nemocnici to bylo jen pár lidí,“ dodala.

Potvrzeno 27 případů

Vybrané skupiny zdravotníků nyní testují i další nemocnice v kraji včetně záchranné služby. Mnozí ale byli očkováni už v roce 2017, kdy se v kraji objevila první epidemie spalniček po desítkách let.



„Testování i očkování proti spalničkám uhradíme všem zdravotníkům, kteří mohou přijít do kontaktu s infekčními pacienty. Jedná se zejména o infekční a dětskou kliniku, neonatologické oddělení a centrální příjem. Většina jejich zaměstnanců byla vyšetřena už v roce 2017, nyní zjišťujeme přítomnost protilátek jen u 74 lidí, kteří nastoupili později,“ říká mluvčí Fakultní nemocnice Ostrava Naďa Chattová.

Před dvěma lety tam prošlo sérologickým vyšetřením 365 zdravotníků a 179 se jich nechalo očkovat. Byli však mezi nimi i ti, kteří vyšetřeni nebyli a očkování sami chtěli.

Od ledna už leželo na ostravské infekční klinice 21 pacientů s prokázanými spalničkami. Další lidé s nákazou či podezřením leželi na infekčních lůžkách v Opavě či Havířově.

„Od začátku roku máme v regionu, zejména v Ostravě, potvrzeno 27 případů spalniček. U dalších lidí čekáme na výsledky testů,“ uvedl včera mluvčí Krajské hygienické stanice v Ostravě Radim Mudra.

Hladinu protilátek u zaměstnanců exponovaných pracovišť nyní proto zjišťují i další nemocnice včetně těch v Havířově a Karviné-Ráji, kde část zdravotníků podstoupila očkování už předloni a někteří loni.

Stejně je na tom i Městská nemocnice Ostrava. „S očkováním jsme začali už v roce 2017. Aktuálně je přeočkovaných 100 zaměstnanců a přibudou k nim další. Za jedno vyšetření protilátek platíme 400 korun. Od loňska jsme na to vynaložili 68 tisíc korun,“ uvedla mluvčí nemocnice Andrea Vojkovská.

V Bílovecké nemocnici doporučili vyšetření protilátek všem zaměstnancům, kteří přicházejí do kontaktu s pacienty.

„Zatím se nechalo vyšetřit 117 lidí, z toho 17 má nízkou hladinu protilátek. Testy pokračují,“ řekla mluvčí Magda Otáhalová.