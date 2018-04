Spalničky jsou po letech zpět v kraji, virus zavlekli lidé z Ukrajiny

Poslední případ spalniček se v kraji objevil v roce 2014. Na přelomu loňského a letošního roku ale zaznamenali hygienici patnáct případů této nemoci.

„Od roku 2014 byl v Libereckém kraji klid. Nyní jsme tu měli spalničky importované z Ukrajiny. První onemocnění jsme evidovali u studentky jablonecké střední školy ukrajinské národnosti, která v inkubační době navštívila své příbuzné na Ukrajině. Případ pak zasáhl dalších deset lidí. Další ohniska se pak nacházela v Turnově, Vratislavicích a Liberci,“ informoval Jaroslav Harman, zástupce ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Spalniček přibývá kvůli odmítání očkování

Dodal, že vyšetřením prošlo 239 osob, které byly v kontaktu s nákazou. Ředitel krajských hygieniků Vladimír Valenta uvedl, že se situaci podařilo zvládnout.

„A to díky našim protiepidemickým opatřením. Díky tomu se tady neodehrálo to, co v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji, kde byly stovky případů,“ upozornil Valenta.

Harman přesto varuje, že spalničky v současnosti představují určitou hrozbu, a to nejen v rozvojových zemích. Vliv má na to stále častější odmítání očkování.

„Hladina proočkovanosti u spalniček klesla v Libereckém kraji pod 95 procent. Mívali jsme ji na 98,99 procenta. Přitom očkování je stále nejdůležitější prevencí,“ upozornil hygienik.

Podle posledních dostupných údajů u dětí narozených v roce 2013 v Libereckém kraji činila proočkovanost 86 procent, v roce 2014 jen 75 procent a v roce 2015 opět zhruba 86 procent.

Ministerstvo vyvrací mýty o očkování

Před nárůstem odpůrců očkování varuje i ministerstvo zdravotnictví. „Mezi lidmi se o očkování šíří celá řada mýtů, které se snažíme neustále vyvracet, jako například souvislost očkování proti spalničkám s autismem. Významné vědecké studie jasně prokázaly, že tato souvislost neexistuje,“ upozornil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Očkování proti spalničkám je v České republice pro děti povinné. První dávka se podává nejdříve první den třináctého měsíce po narození dítěte, nejpozději však do dovršení osmnáctého měsíce věku dítěte.

Podání druhé dávky očkovací látky proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím se provádí od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte.

Jaroslav Harman upozornil, že spalničky rozhodně nejsou banálním onemocněním. „Mají nejvyšší index nakažlivosti, velmi snadno se šíří, a to vzduchem či přímým kontaktem s nemocným,“ popsal Harman.

Nakažený člověk je infekční už čtyři dny před prvními příznaky a může ještě další čtyři dny po objevení vyrážky nakazit okolí. Ve vzduchu virus zůstává ještě dvě až tři hodiny po odchodu nemocného. Některé studie tvrdí, že jeden člověk může nakazit až dalších osmnáct lidí.

Nemoc začíná horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek. V ústech se objeví bělavé tečky se zarudlým okolím, po několika dnech červená vyrážka, která začíná vzadu na krku a šíří se na obličej, břicho i končetiny. „Až u patnácti procent nakažených mohou vzniknout další komplikace,“ uzavřel Harman.