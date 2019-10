V České Třebové spadla trolej, vlaky vozí cestující na další zastávku

„Vlaky na Brno by v nejbližší době měly jezdit bez omezení, obě koleje budou v provozu. Ve směru do Olomouce se prozatím bude jezdit po jedné koleji, druhá by měly být zprovozněna do 13. hodiny,“ řekla Nela Friebová ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) s tím, že zde se dá zpoždění ještě očekávat.

Až doposud musí vlaky kvůli poruše projíždět českotřebovským nákladním nádražím, kde nabírají 30 až 45 minut zpoždění.

„Musí zde projíždět výrazně nižší rychlostí, navíc musí strojvedoucí znát místní reálie, není jednoduché tudy projet,“ řekl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.