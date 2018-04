Radní chtěli vrátit sovětský letoun do ostravského parku. Nepochodili

„Jednali jsme s armádou, sháněli snad všude, dokonce i v Rusku. Kontaktovali jsme také zahraniční výrobce replik, ale nakonec bylo vše marné,“ povzdychl si místostarosta obvodu Dalibor Mouka.



Park byl za socialismu sice pojmenován po ruském zakladateli bolševické tajné policie Džerzinském, ale oficiálně patřil československým pilotům z východní fronty. Proto se v něm na podstavci „vznášel“ sovětský bitevník. A právě o tento Il-10 měl obvod přednostní zájem. Stroj však poté, co byl v únoru 1994 sejmut z památníku a odvezen z Ostravy do Muzea letectví v Praze-Kbelích, skončil v soukromé sbírce ve Francii.

„To, že je ostravský letoun nyní ozdobou zahraniční sbírky, považuji za obrovskou škodu a nenahraditelnou ztrátu. Byla to velká rarita. A jak jsme se sami přesvědčili, už nesehnatelná,“ litoval místostarosta Mouka.

Sběratele radní nekontaktovali. „Bylo by to jistě zbytečné, unikátní iljušin by neprodal,“ řekl Mouka.

Z bitevníku spadl chlapec a těžce se zranil

Jan Sýkora z kbelského leteckého muzea už dříve řekl, že bitevník po příjezdu z Ostravy poškodili vandalové a na stroji se rovněž nepříznivě projevilo nevhodné venkovní umístění.

„V roce 1998 jsme letoun vyměnili za historická francouzská letadla s panem Didierem Chablem do Francie,“ konstatoval Sýkora.

Obvod navíc při snaze o obnovení původního památníku narazil na další problém. Letadlo, i kdyby ho nějak získal, by už nemohl posadit na stejný podstavec jako kdysi.

A to po dlouhém hledání objevil i původní výrobní dokumentaci. „Podstavec byl totiž zhotoven ve Vítkovických železárnách. Jenže nyní už nesplňoval normy, a to hlavně v oblasti bezpečnosti,“ vysvětlil Mouka a připomněl, že původní památník byl i místem častých dětských her.

„V minulosti dokonce dítě po pádu z letadla utrpělo poměrně vážné zranění,“ dodal místostarosta.

Motiv letectví chtějí v parku zachovat

Nakonec se vedení obvodu rozhodlo pro úplně nový památník. A bez letadla. „Uspořádáme soutěž o jeho podobu. Chceme tam motiv letectví a věnován bude i armádním legionářům, protože něco takového v Ostravě chybí,“ nastínil místostarosta.

Rekonstrukce parku už začala. „Vyměníme chodníky, upraví se parkovací místa, v plánu je sadová úprava,“ uvedla mluvčí obvodu Jana Pondělíčková.

Spoluiniciátorem nového památníku je i Jaroslav Hrabec z Krajského vojenského velitelství Ostrava. „Armáda výstavbou nového moderního a důstojného památníku připomene všechny válečné veterány, a to ty z 2. světové války i ty novodobé,“ vysvětlil Hrabec.

Řekl, že právě u nového pietního místa by se konaly vzpomínkové akce ke Dni válečných veteránů, který připadá na 11. listopad. S odhalením památníku se počítá v příštím roce.