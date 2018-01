Hubený chlapík spořádal dvě kila řízků za 40 minut. Necítil se plný

„Loni jsme měli jeden velký řízek Sloní ucho, letos jsme se ale rozhodli pro kýtu, která je křehčí a lépe se jí. Takže jsou dva řízky,“ přiblížila spoluorganizátorka soutěže Petra Kučerová. „Řízek je jídlo, které má snad každý rád a v České republice má velkou tradici,“ vysvětluje, zatímco se sedm chlapíků pustilo do jídla.



Uprostřed jsou dva favorité. Pětadvacetiletý a překvapivě velmi hubený Radim Dvořáček, který jezdí na podobné soutěže i do ciziny a třeba v Anglii spořádal typickou britskou snídani, která měla ale čtyři kila, za čtyřicet minut. „Piju vodu, abych si roztáhl žaludek. Ale ti opravdoví profesionálové dokážou vypít deset litrů vody za dvě tři minuty,“ popsal před kláním své tréninkové metody Dvořáček, který začal jíst v nejrychlejším tempu.

Vedle něho pořádá dva pořádné řízky patnáctinásobný vítěz v pojídání švestkových knedlíků na Trnkobraní Kamil Hamerský. „Řízek jsem nikdy takhle soutěžně nejedl. Jdu ale do toho, abych vyhrál,“ hecoval se před startem.

Další soutěžící se také snaží, někteří jedí rukama. Postupně se jim začínají lesknout čela. „Získáte nehynoucí slávu,“ povzbuzuje je Kučerová. „A zápis do černé kroniky,“ prohodí kdosi z přihlížejících. „Kdybyste chtěli přidat, tak řekněte,“ ozývá se od spolupořadatelky další hec. „Ani kdybyste mi dali milion v jakékoliv měně, tak ne,“ ulevuje si Hamerský, avšak neztrácí úsměv, i když je patrné, že nejlépe mu není.

Nejrychleji jí Dvořáček. Je to zvláštní pohled: mladý muž, který má 65 kilo, do sebe hází jedno sousto za druhým. Chvílemi zakoulí očima, zvrátí hlavu, ale pokračuje neuvěřitelným tempem. „Dává si to i do nosu,“ zvolá pobaveně Martin Cetkovský, který zvítězil minulý rok, ale na Dvořáčka evidentně nemá.

Jako nikdo další. Poslední sousto do sebe jedlík dal po 39 minutách a 25 sekundách. „Super řízek, pochutnal jsem si. Dalo by se jich sníst možná ještě víc, půl kila možná. Necítím se úplně úplný, ještě bych si dal nějaký desert,“ říká, když zvedne ruce nad hlavu. A opravdu: o pár desítek minut později sedí tiše v rohu restaurace a vychutnává si desert s ovocem, oplatkou a se šlehačkou.