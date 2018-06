VIDEO: Veselé bicykly oživily Veselí. Dvěma lidé uspořádali i svatbu

„Cílem bylo zapojit lidi, abychom oživili veřejný prostor. S myšlenkou nazdobit první kolo přišla Martina Sýkorová, já jsem oslovila základní uměleckou školu, zda by žáci pomalovali kolostavy na náměstí, a pak mě napadlo vyhlásit soutěž. Říkali jsme si, že se do prvního ročníku přihlásí do deseti autorů, ale z Veselí se stala jedna velká galerie,“ říká vedoucí infocentra Lenka Horejsková.

„Moc se mi to líbí, je to zajímavá myšlenka. Určitě to zpestří ulice města,“ obdivoval kadeřnické kolo plné nůžek a hřebenů právě ostříhaný Jan Čech.

Od května se do soutěže zapojilo 50 lidí, více než polovina už své výtvory vystavila, do 6. července přibudou další.

„Svými bicykly přispěli jednotlivci, místní spolky a kluby, podnikatelé, skupiny lidí, a dokonce i obyvatelé dvou ulic. Ti vytvořili dvě kola jako ženicha a nevěstu - Polníka podle ulice Polní a Větrnici podle ulice Větrná - a dokonce jim vystrojili veselku. Názvy mají i další kola, podle řemesel, vztahů či národnosti. Obyvatelky domu s pečovatelskou službou své kolo pojmenovaly I s francouzskou holí děláme krásné věci,“ popisuje Horejsková.

K nápadu přišla tak, že coby bývalá místostarostka Tábora iniciovala soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu, předzahrádku nebo projekt pomalovaných popelnic.

„Tady každý jezdí na kole a má doma nějakou tu hapinu. To se projevilo i při tvorbě veselých kol,“ doplnila Horejsková.

Po 6. červenci organizátoři všechna kola nafotí a snímky zveřejní na webu a Facebooku infocentra, kde lidé budou hlasovat a lajkovat fotky svých favoritů. Hlasování skončí 15. srpna. Následně porota ulice projde a vybere tři nejhezčí. Výherci dostanou věcné i zážitkové ceny.

Slavnostní setkání všech zúčastněných s vyhlášením výsledků bude v září. A soutěž je i pro turisty, kdo z návštěvníků města se s kolem vyfotí a fotku pošle na infocentrum, může vyhrát například suvenýry.