Začínal sám v garáži, dnes výrobní linky z jeho firmy dobývají svět

„Ta garáž dodnes stojí ve Volfarticích, kde s rodinou žiji. Možná mám i první vysoustruženou součástku, což bylo šroubení do licího automatu, v podstatě šroub s matkou. Je to připomínka mých skromných začátků,“ líčí Jakub Krofián.

Původně vyučený nástrojař však chtěl dokázat víc, než jen stát u soustruhu. Bavily ho složité stroje, soustruh příliš využití neměl.

K jednoduchým součástkám přibyly složitější, následně montážní přípravky, stroje řízené počítačem, až do podoby dnešních výrobních linek, které firma produkuje. Na trhu je již 19 let a již potřetí dostala prestižní hodnocení CZECH Stability Award. Tím se zařadila mezi ekonomicky nejstabilnější společnosti v Česku.

Firmy dnes žádají plně automatické linky

Krofian se zabývá průmyslovou automatizací, zjednodušeně řečeno tedy vymýšlí a staví výrobní linky. Zákazník přijde s produktem, Krofian navrhne a sestrojí linku, která ho bude vyrábět.

„Jsme schopni vymyslet a postavit linku téměř na cokoliv. Většinu zakázek máme z automobilového průmyslu, ale pronikáme i do zdravotnictví. Trendem je dnes to, že firmy žádají plně automatické linky, u kterých není žádná obsluha,“ přiblížila Alena Krofiánová, mluvčí firmy a manželka jejího zakladatele.

Nejčastějšími zákazníky Krofianu jsou zahraniční firmy, například z USA, Německa, Slovinska nebo Mexika. Český trh je pro Krofian příliš malý.

„V Čechách jsou jen asi dvě společnosti, co dělají takhle velké stroje jako my. V Česku pro naše přístroje není takový odbyt. Pokud chceme růst, musíme se soustředit na zahraničí,“ vysvětluje Jakub Krofián.

Dvacátý rok na trhu bude pro společnost rovněž zlomový. Dokončí totiž svoji doposud největší zakázku za 75 milionů korun. Je to výrobní linka pro japonskou firmu. Technologie dlouhá 47 metrů bude vyrábět proudové měniče s řídicí jednotkou do elektromobilů.

„Tento díl umožňuje řízení spotřeby, výkonu a zpětného dobíjení baterií vozidel,“ vysvětlil Krofián.

Nová hala umožní firmě růst

Zároveň s tím postaví firma ve svém areálu v Dobranově u České Lípy novou administrativně-výrobní halu, která jí umožní více růst.

„Zatím existuje projekt, stavět se začne letos na podzim. Halu jsme koncipovali úplně jinak, než jsou tradiční výrobní závody, bude obsahovat zimní zahradu a bude mít celou jednu stěnu prosklenou a otevíratelnou, aby zaměstnanci mohli v létě sedět v podstatě venku,“ zdůraznil majitel.

Za uplynulých dvacet let si ale Jakub Krofián prošel i velkou krizí. V roce 2006 ho postihl syndromu vyhoření a jak sám připouští, nebyl daleko od toho firmu prodat.

„Vždycky, když jsem objížděl naše zákazníky a někde na horizontu v poli stál traktor, snil jsem tehdy o tom, že se vším seknu a budu s ním jezdit. Naštěstí to byl jen nápad, který jsem neuskutečnil. Naučil jsem se pak lépe pracovat sám se sebou, upozadit se a dát více prostoru spolupracovníkům,“ přiznává Krofián.

Firma nikdy nečerpala úvěr

Firma Krofian plánuje své cíle na základě pětiletých vizí, které jsou specifikované obratem, počtem zaměstnanců a dalšími parametry. Letos se naplní vize 2018.

„V roce 2014 jsme si předsevzali, že firma do pěti let vyroste jedenkrát tolik. A splnili jsme to. Dnes máme 130 zaměstnanců, tehdy nás bylo 65. Dokonce i obrat jsme zdvojnásobili. Letos se budeme blížit půl miliardě,“ pochlubil se Krofián.

Uvedených cílů dosáhla firma pouze z vlastních peněz. „Kromě leasingů na auta a drobnější dotace na vzdělávání zaměstnanců jsme nikdy nečerpali žádný úvěr. Na vše, co jsme vybudovali, bylo napřed potřeba vydělat peníze,“ upozorňuje Alena Krofiánová.

I letošní zisk chce firma investovat do rozvoje. Nezapomíná ani na vztahy s okolím. Dobranov je malá obec u České Lípy a manželé Krofiánovi chápou, že firma má vůči svému okolí velkou zodpovědnost.

„Přispíváme zdejším hasičům nebo na různé veřejné společenské akce. Máme také osm na dálku adoptovaných dětí. Každoročně přispíváme na charitu, letos na ni uvolníme 450 tisíc korun. Funguje to tak, že o tom, komu peníze pošleme, rozhodují sami naši zaměstnanci. Takhle jsme třeba nedávno darovali dva elektrické invalidní vozíky,“ upřesnila Alena Krofiánová.