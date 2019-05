Soudkyně se zpozdila s vazbou o osm minut, jde před kárný senát

„Jistě chápete, že se nebudu vyjadřovat dříve, než svoje vyjádření poskytnu kárnému senátu. V justici pracuji od roku 1992 a nikdy jsem žádné kárné žalobě nečelila. Bude to moje premiéra,“ napsala iDNES.cz soudkyně Iva Fialová.

Kárnou žalobu, kterou na ni podal předseda Obvodního soudu pro Prahu 2 Libor Zhříval, projedná Nejvyšší správní soud v Brně (NSS) na veřejném zasedání 10. června.



„Navrhovatel spatřuje kárné provinění v tom, že JUDr. Fialová jako službu konající soudkyně rozhodla v rámci vazebního zasedání o vzetí obviněného do vazby usnesením, které vyhlásila nejméně osm minut poté, co uplynula čtyřiadvacetihodinová lhůta pro rozhodnutí o zadržené osobě, v důsledku čehož byl obviněný do svého propuštění ve vazbě nezákonně,“ uvedla na dotaz iDNES.cz mluvčí NSS Sylva Dostalová.



Soudce a vazba Soudce je povinen vyslechnout zadrženou osobu a do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce rozhodnout o jejím propuštění na svobodu anebo rozhodnout, že ji bere do vazby... Překročení doby 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce na vzetí do vazby je vždy důvodem rozhodnutí o propuštění obviněného na svobodu. zdroj: § 77, Trestní řád č. 141/1961 Sb.

Jak dlouho obviněný muž zůstal v nezákonně uvalené vazbě, není veřejně známo. Předseda soudu Zhříval i kárně stíhaná soudkyně Fialová nechali tento dotaz bez odpovědi.



Mluvčí Dostálová následně doplnila, že nadřízený navrhuje potrestat soudkyni důtkou. To je nejmírnější postih, který lze v kárném řízení uložit. Mezi další možné sankce patří snížení platu až o 30 procent na dobu dvou let či odvolání z funkce soudce.



Iva Fialová patří mezi nejzkušenější trestní soudce působící v druhém pražském obvodu. Její senát potrestal sedmiletým vězením čtyřiadvacetiletého Marka Půčka, který v srpnu 2014 v opilosti za volantem svého vozu zabil na pražském Smíchově jedenadvacetiletou studentku.



Soudkyně Iva Fialová vyhlašuje rozsudek nad Markem Půčkem (6. 3. 2015):



VIDEO: Marek Půček vyslechl rozsudek za smrt studentky bez emocí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řešila i případ bývalého policisty Karla Kadlece, který na jaře 2016 naboural na Vinohradech desítky aut. Uložila mu dvacetiměsíční podmínku a povinnost nahradit škodu. Loni v květnu kritizovala ledabyle vedené přípravné řízení v kauze OKD, trojici obžalovaných pro nedostatek důkazů zprostila.