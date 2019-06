Úplatný soudce Knotek opustil vězení, na svobodě je o patnáct měsíců dřív

Bývalý soudce Josef Knotek, nyní starobní důchodce, požádal Obvodní soud pro Prahu 6 o podmíněné propuštění loni v listopadu.

Letos v lednu byl úspěšný jen u první instance. Poté, co státní zastupitelství podalo proti rozhodnutí stížnost, nařídil městský soud doplnit dokazování.



V dubnu dovedla vězeňská služba Knotka do jednací síně obvodního soudu znovu. Senát soudkyně Markéty Binderové žádosti odsouzeného vyhověl i napodruhé.



„Ve vězení se choval řádně, byl kázeňsky odměňován a jeho hodnocení je kladné. Má zajištěné bydlení, příjem a je zřejmé, že má i rodinné zázemí,“ zdůvodnila předsedkyně senátu.



Státní zástupce chtěl zvrátit i toto usnesení a podal stížnost. Městský soud v Praze ji projednal v úterý. Z veřejné databáze soudních rozhodnutí vyplývá, že stížnost odmítl a tím Knotkovo podmíněné propuštění potvrdil. Muž, který vzal v roce 2011 jako soudce úplatek třicet tisíc korun, je už na svobodě.

„Zaplaťpánbůh, že aspoň tam (na městském soudu) dostali rozum. Nechápal jsem postoj příslušného státního zastupitelství, protože pokud by se na podmíněné propuštění neměly dostat (z vězení) takové osoby (jako Knotek), tak už nikdo. Je na svobodě. Propuštěn byl v úterý 11. června,“ potvrdil iDNES.cz jeho obhájce Pavel Polák.

„Lidé, kteří jsou prvotrestaní, v takovém věku, zdravotním stavu, kde není předpoklad, že by opakovali trestnou činnost, v těch věznicích nemají co dělat. Prvotrestaný by měl vždycky dostat šanci. Pokud zákon takovou možnost dává, tak proč jí nevyužít,“ dodal advokát.

V lednu 2019 zhatila Knotkovo propuštění stížnost. Obhájce to nesl nelibě:

VIDEO: To je prd platné, říká o Knotkově propuštění obhájce. Klient zatím kvůli stížnosti žalobkyně ve vězení zůstane Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Knotek má stanovenou pětiletou zkušební lhůtu. Pokud se do června 2024 dopustí (už jen jako občan) dalšího nezákonného jednání, půjde si zbytek prominutého trestu v trvání 15 měsíců odsedět.



„Nebudu tady dělat nějaká velká prohlášení. Za prvé by to nebylo upřímné a za druhé je ani neumím. Ale jedno bych chtěl říct. Z hlediska své profese soudce jsem jednoznačně selhal a byl jsem za to také potrestán,“ uvedl letos v lednu před soudem Knotek.

Jeho pobyt za mřížemi prý už účel splnil. „Mělo to výchovný efekt. Teprve tam člověk pozná, o co přišel. To znamená ztrátu společenské prestiže a hlavně kontaktů s rodinou.“



Dodal, že peněžitý trest uhradil a stát vůči němu nemá žádné pohledávky. „Jsem důchodce, mám pravidelný příjem z důchodu. V Litoměřicích máme s manželkou vlastní byt,“ sdělil Knotek na dotaz soudu, co bude po propuštění dělat.



Společenskou záruku za dovršení nápravy bývalého úplatného soudce nabídl Fotbalový klub TJ Sokol Pokratice. „Nesháněli jsme to (nabídku záruky) narychlo. V tomto oddíle se angažuji už asi osmnáct let. Na začátku jsem tam dělal trenéra. V roce 2002 jsem měl těžkou operaci srdce, mám tři bypassy, tak jsem toho nechal, ale pomáhal jsem tam. Budu pracovat na úseku mládeže a vychovávat ji,“ dodal odsouzený.

Pro jednoho soudce třicet tisíc, pro druhého whisky

Josef Knotek nebyl zrovna učebnicovým příkladem toho, jak se má chovat úctyhodný soudce. Poprvé obviněn byl v roce 2005. Podle policie chtěl s dalšími lidmi zahladit dopravní nehodu nynějšího soudce Vrchního soudu v Praze Zdeňka Sováka.

Ten v listopadu 2003 u Lovosic naboural s více než dvěma promile alkoholu a dostal pouze pokutu 1 500 korun za přestupek. Kvůli neprůkaznosti odposlechů byli obžalovaní včetně Knotka nakonec osvobozeni.

Někteří kolegové přezdívali tomuto litoměřickému soudci Telefonista. „Knotek se rád do telefonu chlubil, co dokáže zařídit a komu už pomohl. Vědělo se o tom, a proto jsem mu raději nedal číslo svého mobilu. Nechci figurovat v odposleších,“ prohlásil v listopadu 2011 podle MF DNES jeden z krajských soudců.

Do nynějšího výkonu trestu se bývalý soudce dostal za to, že v období od října 2010 do července 2011 na žádost matky odsouzeného J. B. uschoval ve své kanceláři mužův trestní spis. Věc mu přitom nebyla přidělena. Měl tak zabránit tomu, že bude odsouzenému nařízen výkon trestu odnětí svobody v délce 76 dnů, protože se dotyčný v době podmíněného propuštění neosvědčil a spáchal další trestnou činnost.

Na lavici obžalovaných v Jičíně v roce 2013: Josef Knotek, Ladislav Jelínek, Michal Motejl, Jiřina Šindelářová a Antonín Kühn. Antonín Marčaník tehdy k soudu nedorazil.

Knotek se také v srpnu 2011 domluvil prostřednictvím zapisovatelky s kolegou soudcem Ladislavem Jelínkem, aby prominul vězni odsouzenému za leasingové podvody vykonání části trestu. Knotek za to inkasoval 30 tisíc korun, zapisovatelce dal pět tisíc. Jelínek se nechal uplatit lahví whisky.

Knotek dostal původně 5,5 roku vězení, Nejvyšší soud ale kvůli chybě rozsudek zrušil. V druhém kole potrestal okresní soud Knotka tříletou podmínkou. Trest později zpřísnil krajský soud. Knotek měl za korupci strávit ve vězení celkem tři roky a tři měsíce. Musel také uhradit peněžitý trest 150 tisíc korun. Zajištěný úplatek ve výši 30 tisíc korun propadl státu.