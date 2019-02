Muž má za znásilnění sedmileté dívky podmínku. Její matka se ho zastávala

Rozsudek je nepravomocný. Obhajoba i státní zástupkyně si ponechali čas na odvolání.

Incident se podle spisu odehrál v létě 2017 v bytě na Hradecku. „V domnění, že nezletilá spí, k ní obžalovaný přikročil a začal ji osahávat na přirození a kolem konečníku,“ přednesla v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabková.

Předseda senátu Miroslav Mjartan svůj verdikt odůvodnil tím, že dívka nemá žádné následky a obžalovaného má ráda.

„Bylo prokázáno, že obžalovaný skutek spáchal. Rovněž jsme vyloučili možnost, že dívka byla zmanipulovaná. Podle znalkyně popisovala skutečný zážitek,“ uvedl Mjartan.

Ten na závěr dodal, že rovněž přihlédl k tomu, že muž netrpí žádnou sexuální deviací ani psychickou poruchou.

Sedmačtyřicetiletý Petr K. po celou dobu tvrdí, že se ničeho nedopustil. „Přišel jsem k Anetě M.(bývalé partnerce, pozn. red.), se kterou jsem se v tu dobu navštěvoval. Oba jsme bydleli ve stejném domě. Ten den nezletilá chtěla, abych se s ní podíval na pohádku. Tak jsem ji pustil a oba jsme si lehli na postel,“ uvedl obžalovaný, na kterého si prý holčička položila hlavu.

„Pak jsem usnul. Když jsem se probudil, dal jsem jí hlavu na stranu a odešel. To, že jsem ji měl údajně znásilnit, mi řekla až Aneta za několik týdnů,“ dodal.

Celá událost vyšla najevo poté, co se tehdy sedmiletá dívka svěřila své babičce. „Vnučka mi řekla, že jí nějaký pán šťoural prstem v kačeně a zadku, což ji probudilo. Všechno jsem napsala v dopise pro sociální pracovnici, která v té době dohlížela na výchovu dětí, které byly v péči matky,“ řekla babička poškozené.

Rodiče se tehdy přeli, kdo bude mít dceru v péči

Na případ policii upozornila právě sociální pracovnice, od které se pak o události dozvěděla i matka holčičky. „Dcera se mi svěřila asi týden nebo dva potom, co se to stalo. Nejdříve to pověděla babičce, tedy matce mého bývalého partnera, a sociálce. Mě se prý bála,“ vypověděla Aneta M.

Ta si myslí, že je dcera zmanipulovaná svým otcem a jeho rodinou. To však dnes soud vyvrátil. „Matka mého bývalého přítele pořád chodila na sociálku, že se nestarám dobře o děti. Ale to není pravda, starám se o ně dobře,“ sdělila o svém vztahu k dceři, kterou má nyní v péči otec.

Aneta M. na závěr své výpovědi uvedla, že si nemyslí, že se stalo něco, tak hrozného, aby to bylo kvalifikováno jako znásilnění.

Na její slova dnes reagoval i soudní znalec. „Je to sebestředná osoba a působí na okolí negativně,“ řekl k povaze Anety M.