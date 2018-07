Bývalá advokátka dostala za zpronevěru peněz klientů a podvod 7,5 roku

Za zpronevěru Marcele Tobolové hrozil trest na 5 až 10 let, za podvod pak 2 až 8 let. Soud ji nakonec potrestal za zpronevěru trestem na 5,5 roku, za podvod dvěma roky, celkem by tedy ve vězení měla strávit sedm a půl roku.

Státní zástupce se práva na odvolání vzdal, Tobolová, která se jednání neúčastnila, může pro odvolání využít zákonnou lhůtu. Verdikt tudíž zatím není pravomocný.

Tobolová byla před dvěma lety na vlastní žádost vyškrtnuta z České advokátní komory. Při hlavním líčení projevila lítost, k případu samotnému ale odmítla vypovídat a odkázala se na svou výpověď z přípravného řízení, kdy kriminalistům přiznala, že to, co tvrdí poškození, je pravda (více v článku Bývalou advokátku soudí za to, že podváděla klienty. Škoda je 99 milionů).

„Tato kauza je v mnoha ohledech nesporná, ani sama obžalovaná skutky nerozporovala. Finanční transakce jsme podrobně zmapovali a víme naprosto přesně, jak peníze používala, jak hradila škodu. Velkou část peněz poskytla jako půjčku dvěma mužům, zřejmě na jednom z nich musela být nějak závislá, protože racionálně se to nedá vysvětlit,“ uvedl ve své závěrečné řeči státní zástupce Petr Matoušek.

„Polehčující okolností je, že obžalovaná uhradila velkou část peněz. Naopak přitěžující je skutečnost, že se jedná o trestnou činnost s vyšší škodou vůči mnoha poškozeným, kterou prováděla delší dobu,“ poznamenal žalobce. Za zpronevěru navrhl trest šest a půl roku až sedm let a za podvod při spodní hranici trestní sazby, která je dva roky až osm let.

Právní zástupce naopak připomněl, že Tobolová se ke skutku přiznala, škodu z pětadevadesáti procent uhradila a platila ji už v době páchání trestného činu.

„Někteří klienti ani nepřišli na to, že byli poškozeni, což potvrdila i realitní kancelář, pro kterou uzavírala smlouvy o finančních úschovách. Nezaznamenali žádné stížnosti ze strany klientů. Její chování směřovalo k tomu, aby škodu vždy brzy uhradila. Podlehla nátlaku dvou mužů, kteří z ní peníze vymámili a také za to byli odsouzení,“ upozornil obhájce Miloslav Jančík.