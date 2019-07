Muž chtěl v kempu za rozbitý mobil upálit spící mladíky, dostal podmínku

Plzeňský krajský soud uznal Miroslava Kozlera vinným z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z pokusu o poškození cizí věci.

„Odsuzuje se ke tříletému podmíněnému trestu se zkušební dobou na pět let. Dále je nařízen dohled probačního úředníka a ochranné ambulantní psychiatrické a protialkoholní léčení,“ uvedl soudce Jan Špeta.

Vyhověl tak v plném rozsahu návrhu státní zástupkyně.

„Je zřejmé, že pokud by došlo k zahoření stanů, oba muži v nich by byli ohroženi těžkou újmou na zdraví. Obžalovaný byl srozuměn s tím, že se poškození nejméně mohou nadýchat kouře, kdyby stany nebo vozidlo vzplály,“ zdůvodnila návrh státní zástupkyně.

Zároveň dodala, že Kozler měl kvůli organické poruše mozku, kterou má po předchozím závažném onemocnění, v době páchání trestného činu podstatně sníženou schopnost ovládat své jednání. Navíc byl pod vlivem alkoholu.

„Obžalovaný nebyl nikdy trestán, nemá ani žádný přestupek, pracuje,“ odůvodnil výši trestu soudce Špeta.

Obhajoba navrhovala úplné zproštění viny. Podle znalce z požární ochrany totiž množství rozlitého ředidla pod autem nemohlo způsobit požár.

Přiznal jsem se a poškozeným omluvil, řekl obžalovaný

„Ke svému činu jsem se doznal a poškozeným jsem se omluvil. Ublížit na zdraví a jejich životech jsem jim nehodlal. Vím, že moje jednání není omluvitelné,“ řekl u soudu Kozler.

Za žhářský útok mohl dostat až 12 let vězení, verdikt je pravomocný.

Čin se stal 6. července 2017 mezi čtvrtou a půl šestou ráno. Kozler se domníval, že mu čtveřice rozbila telefon.

„Měl jsem prasklý mobil. Chodil jsem po kempu a ptal se, kdo mi ho rozbil. Chtěl jsem po nich přiznání. Oni se mi ale vysmáli. Podle toho, jak se chovali, jsem usoudil, že to jsou oni,“ vysvětlil zášť vůči poškozeným Kozler. Tehdy pil denně 24 až 28 piv.

Mladíci vlezli do stanů a auta, aby se tam vyspali. Kozler vzal plechovku s ředidlem, kterou měl v maringotce u nářadí, a rozlil rozpouštědlo mezi oba stany a ještě pod auto.

Pak zapálil tyčinku na čištění uší a hodil ji do rozlité hořlaviny pod autem, ve kterém spali dva muži. Zapálit ředidlo mezi stany už nestihl.

Přiznal se ještě před příjezdem policie

„Nejdřív jsem si říkal, že bych jim propíchal kola. Ale to by pak nemuseli odjet. Když jsem ředidlo rozlejval, myslel jsem si, že jsou ve stanech. Chtěl jsem, aby měli zničené a očouzené věci, když já měl rozbitý mobil. Počítal jsem s tím, že je oheň vzbudí a uhasí si ho. Stany by hořely pomalu, jsem o tom přesvědčený,“ řekl v červnu u soudu Kozler.

Jedním z poškozených je sedmadvacetiletý Adam B. V tábořišti u Berounky spal na nákladové ploše pick-upu, nad kterou měl nataženou plachtu.

„Slyšel jsem divné zvuky u auta. Vysoukal jsem se ven, pod autem už hořelo. Plameny byly do půl metru, dosahovaly až k nádrži. Vzbudil jsem Jirku. Ten mi hodil mikinu a oheň se podařilo uhasit. Když jsem vylézal zpod plachty, viděl jsem jen nohy člověka, jak mizí za rohem,“ popsal červencové ráno Adam B.

Mladíci pak šli za Kozlerem do maringotky a ten se jim ještě před příjezdem policie ke všemu přiznal.