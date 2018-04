Právníka Sokola ve Žďáře nepustili k soudu, odmítl si sundat opasek

Advokát Tomáš Sokol, který je zároveň místopředsedou České advokátní komory (ČAK), se jednání u žďárského soudu účastnil v úterý dopoledne. Jak v tiskové zprávě komory popisuje, podstoupil zde obvyklou prohlídku. Tašku s klíči položil na pás rentgenu a sám prošel bezpečnostním rámem.



„Rám cinkl, takže mne vyzvali, abych si sundal hodinky a vyňal pásek z kalhot. Hodinky jsem odepnul, ale sdělil jsem, že pásek si nesundám. Člen soudní stráže mne ohledal ručním detektorem, který nic neindikoval, ale současně bylo řečeno, že musí dojít pro velitele,“ popisuje Tomáš Sokol.

Na vytažení opasku z kalhot podle něj velitel trval. Jinak, že ho dál nepustí. Sokol to opětovně odmítl s tím, že se tedy jednání nezúčastní. Velitel se odešel zeptat soudkyně, která případ Sokolovy klientky řešila. Vrátil se s tím, že pokud si advokát opasek nesundá, bude se líčení konat bez něho jako by byl neomluven.

„Řekl jsem, že to se tedy nedá nic dělat a zeptal se, zda sepíší nějaký záznam. Bylo mi řečeno, že ano, ale že já nemám nárok na kopii. Takže jsem odešel, nasedl do auta a odjel,“ popisuje ve zprávě Sokol.

Ovšem to nebyl konec jeho anabáze u žďárského okresního soudu. Poté, co ujel zhruba deset kilometrů, mu klientka volala.

„Říkala, že paní soudkyně vzkazuje, že se mám vrátit. Hned nato mi volala kancelář, že tam volal někdo od soudu, že se mám vrátit, že dostanu výjimku,“ vypráví Sokol.

Poté, co se do budovy soudu vrátil, prošel rámem a rentgenem s páskem na kalhotách. Rám tentokrát nic nesignalizoval. Sokol se tak nakonec k líčení do soudní síně dostal.

Stráž postupovala přesně podle interních pokynů, tvrdí soud

Justiční stráž, když napoprvé Sokola do budovy nevpustila, podle mluvčí žďárského okresního soudu Kláry Sklenářové postupovala zcela v souladu s interními předpisy vydanými předsedou soudu.

„Interní pokyn ze dne 1. 12. 2015 stanovuje, že kontrola bude prováděna u advokátů, notářů a soudních exekutorů,“ uvedla Sklenářová.

Zákon o soudech a soudcích stanoví, že každý, kdo vchází do prostor soudu, je povinen podrobit se prohlídce, zda u sebe nemá zbraň či jiný potenciálně nebezpečný předmět. Z této povinnosti jsou vyňati soudci, státní zástupci, advokáti, notáři a soudní exekutoři. „Nestanoví-li předseda příslušného soudu jinak,“ zdůraznila Klára Sklenářová.



A právě v tomto předseda žďárského soudu jinak stanovil. Výjimku rozšířil na prezidenta ČR, zaměstnance zdejšího soudu a okresního státního zastupitelství, přísedící, poslance, senátory, členy vlády, pracovníky ministerstva spravedlnosti a diplomaty. Sebral ji však advokátům, notářům a exekutorům.

Standardní postup při prohlídce je podle mluvčí žďárského soudu takový, že je každá osoba vyzvána k odložení všech kovových předmětů, které lze bez většího úsilí sejmout.

„V tomto případě se jednalo o hodinky a pásek. Jelikož právní zástupce odmítl pásek odložit, justiční stráž postupovala v souladu s interním pokynem a neumožnila mu vstup,“ dodala Sklenářová.



Je to exces náležející do minulosti, volá advokátní komora

Podle ČAK je však takovéto zacházení s advokáty nepřípustné. „Česká advokátní komora je přesvědčena, že jednání u soudu ve Žďáře nad Sázavou bylo excesem, jenž náleží do minulosti,“ sdělila mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

„Šlo viditelně o normální opasek u pánských kalhot, tedy žádnou speciální sponu nebo něco takového. Na to stačí běžné ohledání ručním přístrojem, a tak to také probíhá snad u všech ostatních soudů,“ podotýká Tomáš Sokol.

Vyndání opasku považuje za nedůstojné. Zvlášť, když u některých soudů advokáti ani nejsou podrobeni prohlídce a ke vstupu stačí ukázat průkazku. „V téhle situaci a ve svém postavení jsem logicky nemohl ponižujícímu požadavku vyhovět,“ dodává Sokol.

Česká advokátní komora se chce zasadit o to, aby tyto plošné „letištní“ kontroly při vstupu do budov některých soudů vymizely. „Monitorujeme způsob vstupů advokátů do soudních budov všech obecných soudů v České republice,“ poznamenala Chaloupková.

Z dosavadních zjištění podle ní vyplývá, že na podobných prohlídkách trvají nejvíce okresní soudy na Vysočině spadající pod působnost Krajského soudu v Brně. Že byl k sundání opasku nucen u soudu v Jihlavě, popsal například i advokát Radek Ondruš.

Nicméně podle Kláry Sklenářové v této pro advokáty ponižující prohlídce bude žďárský okresní soud pokračovat i nadále. „Z bezpečnostních důvodů se do budoucna neuvažuje o změně této praxe u zdejšího soudu,“ vzkázala.