Za pokus o vraždu vzduchem do žíly dostala ošetřovatelka čtyři roky

Obžalovaná se při výslechu policii přiznala, později však vinu odmítla.

„Obžalovaná skutek spáchala tak, jak bylo zažalováno, její jednání směřovalo k usmrcení poškozené. Prokázání viny nestojí jen na jejím doznání, ale řadě dalších nepřímých důkazů, například komunikaci obviněné po činu. Je to v souladu též s posudky znalců,“ zdůvodnil verdikt předseda senátu Ivo Zelinka.

Podle rozsudku se jednalo o jakousi variantu eutanazie.

„Případ je i tak nutné posoudit jako pokus vraždy s předchozím rozmyslem. Bylo zde cílené jednání, i když šlo řádově jen o řadu sekund. Co se trestu týče, byla zde řada polehčujících okolností. Jednala ze soucitu, její věk byl blízký věku mladistvých, vedla řádný život, nebyla trestána,“ konstatoval soudce Ivo Zelinka

„Byly provedeny všechny dostupné důkazy, na jejich základě nelze dospět k jinému závěru, než který uvádí obžaloba. Obviněná si svého jednání byla vědoma, k činu se navíc sama doznala a uvedla k tomu též značné podrobnosti,“ uvedl v závěrečné řeči státní zástupce Tomáš Milec.

„Asi jsem zabila člověka“ Podle obžaloby ošetřovatelka aplikovala vzduch do žíly prostřednictvím kanyly vážně nemocné seniorce loni 16. března na chirurgickém oddělení. Pacientka zemřela krátce poté na zdravotní komplikace související s jejím zdravotním stavem. Proto byla zdravotnice obviněna „jen“ z pokusu o vraždu. „Asi jsem zabila člověka, neříkej to nikomu, nebo mne čeká basa,“ poslala po činu SMS zprávu svému příteli. Obrátila se též na kolegyni z chirurgie. „Pročistili jsme oddělení, jedna pacientka je na ARO, druhá zemřela,“ napsala kamarádce. Přítel Lenky Waclawiecové se obrátil na policii, která zdravotnici zadržela. „Zavedla jsem té paní do těla vzduch. Pak jsem u ní seděla a držela ji za ruku,“ řekla i při výslechu u vyšetřovatele. Doznání ale později popřela, neboť jí policisté údajně hrozili doživotním trestem a tím, že už nikdy neuvidí svého potomka.

Atak na pacientku mohla mladá ošetřovatelka podle žalobce spáchat ze soucitu s ohledem na její vážný zdravotní stav. Tomáš Milec navrhl uznat Lenku Waclawiecovou vinou z pokusu vraždy. Trest ale navrhl kvůli řadě polehčujících okolností hluboko pod hranicí sazby, která činí 12 až 20 let.

Ošetřovatelka trpěla úzkostmi, advokát žádal netrestat

„My s obžalobou nesouhlasíme. Připouštíme, že osobní a rodinná situace mé klientky v inkriminované době nebyla jednoduchá. Nacházela se ve špatném psychickém stavu, pokusila se o sebevraždu, navštěvovala psychiatra,“ uvedl mimo jiné obhájce Jan Bažant.

Podle advokáta neměla obžalovaná motiv, prostor, čas ani možnost vpravit vzduch do oběhu pacientky.

„Obžaloba má v tomto ohledu řadu mezer. Byť se klientka k činu doznala, při zhodnocení všech důkazů je třeba dopět k závěru, že se činu dopustit nemohla,“ zdůraznil Jan Bažant.

Advokát požadoval zproštění viny, nabídl ovšem i alternativu pro případ, že by se soud ztotožnil s návrhem státního zástupce. „Žádám soud, aby v takovém případě vzhledem k okolnostem zvážil možnost upustit od potrestání mé klientky,“ navrhl obhájce.

Jeho klientka posledního slova nevyužila.

Vynucené doznání vyloučeno

V průběhu líčení obžalovaná nařkla dva kriminalisty z toho, že ji loni v březnu po zatčení během několika výslechů donutili doznat se k vražednému útoku na pacientku.

Soud dva vyšetřovatele z oddělení vražd středočeského krajského policejního ředitelství předvolal jako svědky.

„Před výslechem měla padesátiminutovou poradu s advokátem. Obviněné byla dána opakovaně možnost se k věci vyjádřit, během výslechu projevila lítost a jistou úlevu. K žádnému nátlaku nedošlo,“ sdělil soudu jeden z policistů.

„Byla lítostivá, plakala. K doznání jsme ji nenutili,“ popřel ve svědecké ohrádce zastrašování obviněné také druhý vyšetřovatel. Lenka Waclawiecová však trvala na svém. „Přiznala jsem se pod nátlakem,“ zopakovala obviněná.

Její advokát přitom u policejních výslechů byl. Verzi o nátlaku detektivů navíc žena předestřela až s ročním zpožděním u hlavního líčení. Obžalovaná to neřekla například soudci, který ji poslal do vazby. „Je to ryze účelová výpověď,“ shrnul teď soudce Ivo Zelinka.

Život bez milosti

Soud v kauze vyslechl řadu expertů. Důležitou roli sehrály posudky soudních lékařů, které se týkaly toho, zda a kolik vzduchu se dostalo do oběhu oběti.

Z expertiz nevyplynulo, že by seniorku usmrtila embolie kvůli vzduchové bublině. Právě proto se obžaloba i rozsudek týkaly vražedného pokusu.

Motiv jednání mladé ženy hledali v obsáhlých posudcích psychologové a psychiatři. „Jednání obviněné bylo instrumentální, plynulo z charakteru její narušené osobnosti,“ popsali Lenku Waclawiecovou psychologové a psychiatři.

„Do práce jsem šla v ten den s úzkostmi. Vzala jsem si proto lexaurin a pak opět. Nevím, co jsem pak dělala. Nepamatuji si ani vizitu,“ vylíčila loňskou březnovou kritickou směnu na chirurgii obviněná. Soudu popsala také svou problematickou rodinu a život.

Otěhotněla v šestnácti letech, manžel ji prý bil a zneužil, komplikované vztahy měla se svým druhem a přáteli. Mladá žena se loni ocitla v péči psychiatra, měla za sebou sebevražedný pokus, hlasy ji údajně naváděly k sebepoškozování. V tomto stavu pracovala ve stresovém prostředí nemocnice.