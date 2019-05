Bil mě pěstmi, nůž jsem vzal automaticky, říká obžalovaný z vraždy otce

Devětadvacetiletý muž obviněný z vraždy měl po celou dobu čtení obžaloby obličej v dlaních.

„Měl jsem tátu rád. Ale nebylo to s ním lehké. Když se napil, byl konfliktní, nadával mi. Proč jsme se začali hádat 11. ledna, nevím,“ vypověděl Jiří David.

„Táta mě takhle napadl několikrát, stalo se mi, že jsem odjel domů s monoklem. Mámě jsem se pak na něco vymluvil,“ řekl David.

Za otcem jezdil do Pardubic jednou za měsíc na návštěvu. Rodiče se rozvedli a on žil po psychické atace, kterou měl v roce 2012, u matky. Později dostal invalidní důchod a diagnostikovali mu schizofrenii.

„Lékařka mi ale řekla, že ji nemám, a tak jsem léky na její názor vysadil. Beru ale antidepresiva na úzkosti,“ řekl David.

Podle obžaloby se vražda stala po 21. hodině, kdy oba muži popíjeli alkohol. Dvaapadesátiletý otec se podle spisu začal do syna „navážet“ a nadávat mu. Následně přešel do fyzického útoku. Obžalovaný měří zhruba 190 centimetrů, jeho otec 180, ovšem otcova hmotnost se podle odhadu jeho syna blížila 120 kilogramům.

„Udeřil mě pěstí do obličeje. Střídal to s ranami do žeber. Táhl mě za ruce do kuchyně. Nepřemýšlel jsem, jaké to bude mít následky, pak jsem tak nějak automaticky vzal nůž. První byla řezná rána na ruce, ale to ho nezastavilo. Pořád se na mě mačkal, ještě dvakrát jsem ho bodl a pak jsem několikrát cítil, jak se o něj nůž opírá,“ řekl David.

Když starší muž upadl na záda, zmocnila se syna panika, vyběhl z bytu, bouchal na sousedy a křičel: „Já jsem to nechtěl udělat.“ Sousedé se snažili pobodanému poskytnout první pomoc a zastavit masivní krvácení, ten však na místě zemřel.

Svědci vypověděli, že poškozený vydatně popíjel. V době vraždy byli oba muži ve stavu těžké opilosti.

Syn se při útoku na otce také zranil, policisté si pro něj přišli do nemocnice

Právě alkohol a násilnické sklony byly důvodem rozpadu manželství zavražděného. Dcera, pro níž byl Jiří David starší otčímem, dostávala od šesti let rány pěstí až do svých osmnácti, kdy se odstěhovala a s otčímem přerušila veškerý kontakt.

„Jako děti jsme se večer zamykaly. Otčím mlátil i matku, jednou byla hospitalizována. Bratr není agresivní člověk, je spíš uzavřený introvert,“ řekla v přípravném řízení sestra obžalovaného. Za vraždu mu hrozí deset až osmnáct let vězení.