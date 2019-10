Ubodal muže. Přiznal se policistům mezi řečí, když řešili rozbité okno

Souzený muž o sobě řekl, že jej několik dnů před činem otec vyhodil z domova a 10 let bere důchod kvůli schizofrenii. Soudu už nabídl několik verzí, kde všude se před činem dostal k alkoholu a drogám.

„Být při vědomí a při smyslech, neudělal bych to,“ tvrdil obžalovaný před soudem. Při výslechu tři dny po zadržení popisoval, proč na lidi útočil.

„Nejdřív jsem chtěl napadnout ženskou v kabátu, protože to byl převtělený úchylák, můj nevlastní táta, co mě znásilňuje. Týhle ženský jsem nic neudělal. Ona to cítila, že jdu po ní, tak se otočila a šla pryč. Hodila to na toho dědka, ať si to s ním vyřídím. Cítil jsem to tak, že to byl furt ten nevlastní fotr, ten úchylák v něm. Říkal jsem si, že to musím udělat, aby mě už nesledoval, abych měl konečně pokoj, aby mi neměnil identity. Tak jsem normálně vzal ten nůž a bodl zezadu do toho krku, do páteře,“ stojí v protokolu z jednání o vazbě ze 17. října loňského roku, který soudce četl jako důkaz.

Podle státního zástupce obžalovaný bodl nejméně třiasedmdesátkrát důchodce, který jen šel na procházku kolem garáží u plzeňské Těšínské ulice. Po první sérii bodnutí do hlavy tělo odtáhl do betonového koryta a tam v bodání pokračoval. Muži probodl mimo jiné i dlaně, opakovaně se snažil bodnout do srdce. tělo pak zaházel odpadky a utekl.

„Měl jsem hlasy v hlavě, že mě ten muž znásilní,“ tvrdil obžalovaný soudcům.

Pořezal ženu, o které si myslel, že mu vzala ukradenou kartu

Několik hodin před ubodáním důchodce řízl v Plzni velkým odlamovacím nožem na koberce do nohy ženu, která šla na trolejbus. Podle jeho vidění světa byla osobou, co mu sebrala bankovní kartu. Právě tu kartu, kterou s dalšími věcmi ukradl den předtím v dodávce v centru Plzně.

Zraněná žena vypověděla, že když šla kolem páté hodiny ráno po přechodu přes hlavní silnici u pivovaru, slyšela, jak se k ní někdo přibližuje. „Myslela jsem, že proběhne kolem mě. Najednou jsem cítila říznutí a viděla pána, jak utíká do brány pivovaru. Šla jsem domů. Viděla jsem, že rána je hluboká. Volala jsem taxi, odjela do nemocnice. Když jsem lékaři řekla, co se stalo, zavolal policii,“ uvedla u soudu pořezaná žena.

Občas podle svých slov v ráně cítí bolest, zejména v zimě. „Dříve jsem si lidí nevšímala. Teď už se kolem sebe koukám, hlavně kdo je za mnou. Jsem ráda, že jsem zdravá, já od něj (obžalovaného - pozn.red) nic nechci,“ prohlásila žena u soudu.

Zatímco při výslechu pořezané ženy obžalovaný mlčel, policistce, kterou při zatýkání den po vraždě udeřil do ramene ukradenou golfovou holí, se omlouval. „Moc mě to mrzí, chci se omluvit,“ pronesl u soudu.

Mezi řečí se policistům přiznal k vraždě

Policistka popisovala, jak ji s kolegou poslal loni 14. října odpoledne operační důstojník do Vitinky na Rokycansku, kde oznamovatelé hlásili rozbité okno v zemědělské budově. „Přijeli jsme na místo. Oznamovatel věděl, kde se muž ukrývá. Ten člověk ležel ve vysoké trávě. Křičeli jsme na něj: Jménem zákona! Snažili se s ním komunikovat. On ale nereagoval. Musel nás slyšet. Jen ležel a koukal do nebe. Pak kolem sebe začal máchat golfovou holí. Protože nespolupracoval, použila jsem slzotvorný sprej. Zvedl se. Snažila jsem se uhnout, ale holí mě zasáhl do ramene. To už tam přibíhal psovod. Protože ani na jeho výzvy nereagoval, byl použitý pes,“ řekla policistka.

Teprve pak se jim muže podařilo spoutat. Po chvíli začal odpovídat na otázky, jak se jmenuje, zda spáchal něco dalšího. „Při tom řekl, že někoho zabil. Začal nám vyprávět, že ubodal v Plzni chlapa, že ho bodal do hrudníku, do hlavy, do rukou. Informaci jsme okamžitě předali operačnímu důstojníkovi,“ řekla policistka. V době, kdy se muž policistům přiznal, na Plzeňsku už desítky lidí pátraly po vrahovi seniora.

Soud bude pokračovat v závěru letošního roku výslechy znalců. Muži zatím hrozí trest do 18 let vězení, ale soudce jej upozornil, že jeho jednání může být překvalifikováno jako vražda provedená zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Pak by mu hrozil trest do 20 let, případně výjimečný trest.

