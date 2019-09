Bodl ji do srdce, řekla soudkyně. Za vraždu holčičky vyměřila 18 let vězení

„Je to obrovská tragédie, oběť nezavdala sebemenší příčinu k útoku. Nebylo pochyb o průběhu děje, rána do srdce byla vedena velkou silou. Oběť neměla šanci přežít. Smrt nešlo odvrátit ani okamžitým, vysoce kvalifikovaným lékařským zásahem,“ uvedla dopoledne při zdůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Vlasta Langhamerová.



Obžalovaný měl v osudný den holčičku hlídat, byla na něm tedy zcela závislá. „On ovšem hrubě zklamal. Je to obrovská lidská tragédie nejen té malé, ale i rodičů obžalovaného. Soud mohl vidět, jak hluboce prožívají to, co se stalo,“ zdůraznila soudkyně. Právní kvalifikace vraždy je podle ní zcela na místě, stejně jako trest.

Obžalovanému hrozilo až dvacet let vězení nebo i trest výjimečný. Pro jeho uložení ale nebyly splněny zákonné podmínky.

Obžalovaný nebyl biologickým otcem dítěte, podle soudkyně se ale o něj staral velmi dobře. Vše ale komplikovalo to, že muž notně popíjel. „Dlouhodobě se vyrovnával se závislostí na alkoholu,“ upozornila soudkyně.

Trest odpovídá závěrečnému návrhu státního zástupce. „Mám za to, že bylo dokázáno, že se stal skutek popsaný v obžalobě a že se jej dopustil obžalovaný,“ shrnul své argumenty žalobce Petr Boš.

Obhájce navrhoval změnu kvalifikace, chtěl, aby jeho klient byl vzhledem k okolnostem odsouzen za opilství. Tak by mu hrozilo nanejvýš deset let vězení. Soud ale návrhu obhajoby nevyhověl.

„Je mi to líto. Nevím, jak jsem se toho mohl dopustit,“ řekl na závěr obžalovaný.

Soud mu kromě vězení nařídil také ambulantní protialkoholní a psychiatrickou léčbu. Obžalovaný, který v dospívání užíval heroin, pervitin a marihuanu, také musí zaplatit náhradu škody. Trest si odpyká ve věznici s nejpřísnějším režimem.

Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze.

Smrt bez motivu

Tragédie se odehrála bez zřetelného motivu večer 4. března 2019 v bytě Jiřího N. Podle psychologa mohly být spouštěčem agrese nahromaděné negativní emoce. Opilý muž vzal podle spisu nůž a zaútočil na dítě, které hlídal. „Nožem poškozené zasadil bodnou ránu do hrudníku,“ popsal útok státní zástupce Petr Boš. Poté útočník podle žalobce holčičku pořezal na krku.

Hrůzný čin o něco později odhalila matka, která se vrátila ze zaměstnání. Druha našla spícího pod stolem, smrtelně zraněné dítě u postele. V osudný den byl obžalovaný opilý, vypil lahev rumu, další načal. „Vzkypěl ve mne vztek, neumím to vysvětlit,“ prohlásil.

Při zatčení nadýchal přes tři promile alkoholu a noc po činu strávil na záchytce. Podle znalců byly jeho ovládací schopnosti stížené, nikoli vyloučené. Stal se tak zcela odpovědným za svůj čin a mohl být odsouzen za vraždu.