Opilec v podmínce málem utopil dlužníka v ledovém potoce, dostal 17 let

Děsivé události trvaly předloni v listopadu ve Viganticích asi dvacet minut. Martin Schenk z Hutiska-Solance, kterému bylo tehdy devatenáct let, a o sedm let starší Michal Macháček z Vigantic popíjeli u prodejny potravin alkohol.

Když tam na kole přijel dvaapadesátiletý místní muž, Schenk si jej ihned všiml a vzpomněl si, že mu cyklista z dřívější doby dluží pár stovek.

Opilý mladík muže napadl, pak jej shodil do blízkého Hážovického potoka, kde jej dál brutálně kopal a tloukl pěstmi po celém těle, včetně hlavy a obličeje. Následně mu několikrát ponořil hlavu pod hladinu, kde mu ji násilně držel tak, aby poškozený nemohl dýchat. Snažil se ho utopit.

Macháček všemu přihlížel, agresora ve fyzickém napadání povzbuzoval, podněcoval ho k dalším útokům a hlasitě se napadání smál.

Po dlouhém surovém útoku napadený zůstal bezvládně ležet na břehu potoka. Pomoc mu přivolala žena z blízkého obchodu. Muž skončil s mnohačetnými zraněními v nemocnici.

„Ke smrti nedošlo jen shodou šťastných náhod a také díky včasné lékařské pomoci,“ uvedla žalobkyně Michaela Šoková.

Oba zadržení útočníci policistům nejprve tvrdili, že muž spadl do vody sám a oni se mu naopak snažili pomoci (viz též Opilý mladík zbil a málem utopil staršího muže, kamarád ho povzbuzoval).

Macháček chtěl podpálit prodejnu kebabu

Oběma hrozil až výjimečný trest. Schenk si nakonec za pokus o vraždu vyslechl sedmnáctiletý trest, zatímco u Macháčka soud právní kvalifikaci změnil na podněcování k trestnému činu.

„Podle obžaloby Schenkovi při páchání pokusu vraždy pomáhal, ale on jej spíše jen hecoval,“ sdělil iDNES.cz soudce olomouckého krajského soudu Eduard Ondrášek.

Macháčka nakonec poslal do vězení na osm let.

Obžalovaný byl také z násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci, porušování domovní svobody, pokusu vydírání a krádeže. Pár měsíců po zmíněných událostech totiž v Rožnově pod Radhoštěm vnikl do pokoje cizince, kterého podle vyšetřovatelů bil pěstmi do hlavy, pak ho mlátil i kovovou tyčí. Muž utrpěl zlomeniny nosu a žeber.

V Rožnově před prodejnou kebabu Macháček položil dvacetilitrový kanystr naplněný benzinem a odešel na přilehlé parkoviště. U sebe měl sekeru a kuchyňský podpalovač. Strážníkům poté řekl, že jde „podpálit Arabáky“. Zdůvodňoval to tím, že jednou dostal kebab zdarma, zatímco nyní po něm chtěli zaplatit.

„Soudní senát v rozsudku zohlednil i fakt, že dvojice útočníků byla v době spáchání skutku v podmínce. Oběma mužům byla také uložena ochranná protialkoholní a protitoxikomanická ústavní léčba,“ poznamenal soudce Ondrášek.

Schenk se proti rozsudku odvolal na místě, zatímco žalobkyně se práva na odvolání vzdala. U Macháčka si obě strany vzaly lhůtu na rozmyšlenou.

„Lituju toho, co jsem spáchal. Nechtěl jsem ho zabít. Neuvědomil jsem si, že je ta voda tak studená, byl jsem opilý,“ uvedl Schenk dříve u soudu. Napadení vysvětlil tím, že mu muž dlužil peníze, a svou impulsivní povahou

Macháček popřel, že by Schenka naváděl. Před soudem tvrdil, že sám napadeného vytáhl z potoka.

„Natáčel jsem to, byla to blbost. Až když jsem viděl, že je břichem ke dnu, věděl jsem, že to není dobré. Když jsme ho vytáhli, byl modrý. Já jsem mu ale zachránil život a teď mi hrozí výjimečný trest, připadá mi to nenormální,“ prohlásil ve své výpovědi.