Dunivá rána. Strachy jsem se nepohnula, vypověděla pracovnice chemičky

„Ozvala se dunivá rána. Když jsem doběhla na velín, byla tam spousta lidí. Hrozně jsem se bála. Řekli mi, ať jdu domů. Já ale měla takový strach, že jsem se nedokázala pohnout,“ líčila soudu jedna z administrativních pracovnic.

„Kolega mě vzal za ruku a odvedl k bráně, kde se scházeli evakuovaní,“ popsala žena dramatické okamžiky při havárii, která se v chemičce stala 13. srpna 2015.

„Tlaková vlna mě tehdy srazila na zem. Ještě několik stovek metrů od místa požáru jsem cítil velký žár. Utekl jsem do pole, až pak jsem se přesunul k evakuačnímu místu,“ zavzpomínal na zmíněný den muž, jenž se od místa výbuchu nacházel jen pár desítek metrů.

Přímo před soudem nevypovídal, soudkyně jeho slova četla z úředního záznamu o podaném vysvětlení.

Měl jsem potřebu pomáhat, řekl další zaměstnanec

„Vzpomínám si, jak jsme tehdy ráno měli běžnou poradu a vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo dojít k něčemu mimořádnému. Pak jsme slyšeli hlášení, že unikl propylen,“ vypověděl další zaměstnanec, jenž se zabývá etylenovou jednotkou.

Když vyšel ven, nastal výbuch. „Kryl jsem se. Vlivem tlakové vlny došlo k uvolnění pláště budovy. Část mi padla na záda, ale naštěstí jen malinká. Kolem mě padalo sklo,“ řekl.

Navzdory vážné situaci se mu moc nechtělo opustit areál chemičky. „Uposlechl jsem po opětovné výzvě. Chtěl jsem ale pomáhat, a tak jsem rozvážel evakuované. Pak jsem se vrátil do závodu a dál byl k ruce. Například jsem kolegům, jejichž přítomnost byla nutná, zajel pro pizzu,“ pokračoval.

Státní zástupce: Obžalovaní byli neopatrní

Na etylenové jednotce v inkriminovaný den uniklo velké množství propylenu, který se následně vznítil. Podle státního zástupce dva obžalovaní „z nedostatečné opatrnosti nezajistili včas spuštění vodních a parních clon“.

Tím by podle jeho i policejních závěrů mohli rozsah celé události zmírnit, protože by plyn nebyl tak koncentrovaný. „Porušili důležitou povinnost vyplývající z jejich zaměstnání a funkce,“ píše se v obžalobě.

Oba muži, kteří v chemičce pracují přes 20 let, vinu odmítli. „S čistým svědomím mohu říct, že jsme s kolegou reagovali, jak nejlépe to v danou chvíli šlo. Nikoli nedbale. Postupovali jsme správně,“ prohlásil jeden z obžalovaných Jan Doskočil (výpověď obou zaměstnanců zde).

Hájil se, že ke spuštění clon po poradě s Václavem Macalem, druhým obžalovaným, nepřistoupili ze dvou důvodů. Tím prvním byl fakt, že by se podle nich jednalo o neefektivní krok. „Únik byl o deset metrů nad dosahem clon. To bylo naprosto zřejmé,“ vysvětloval Doskočil.

Zároveň prý šlo o bezpečnost ostatních pracovníků, protože spuštěné clony mohou kvůli generaci statické elektřiny iniciovat výbuch. „V tu dobu se venku ještě pořád pohybovali lidé. Tohle si normální člověk nevezme na svědomí,“ poznamenal Doskočil.

Unipetrol za dvojicí svých pracovníků stojí. „Z našeho pohledu nepochybili. Proto jsou i nadále našimi zaměstnanci,“ uvedl už dříve mluvčí firmy Pavel Kaidl.

Unipetrol: Nezafungoval pojistý ventil

Unipetrol od začátku tvrdí, že za celou událostí stojí čistě pojistný ventil, který nezafungoval, jak měl. Došlo u něj k roztěsnění přírubového spoje a následoval masivní únik propylenu.

„Tohle bylo na celé věci klíčové,“ podotkl i Jan Doskočil. Po výbuchu a požáru pak ještě propukl požár jedné z pyrolýzních pecí jednotky.

„Zjistili jsme, že se rozvibroval jeden pojistný ventil. Snažili jsme se ho s kolegy zavřít, ale to se nepovedlo. Měli jsme co dělat, abychom se aspoň trochu slyšeli,“ popsal další svědek, který v tu dobu pracoval v chemičce 8 let.

Na místě havárie se tehdy během několik dní trvajícího zásahu vystřídalo 500 hasičů ze 42 jednotek, uzavřená byla silnice mezi Mostem a Litvínovem, nejezdily ani tramvaje.

Oprava jednotky trvala bezmála rok. Unipetrol vyčíslil škodu na zhruba 14 miliard korun – 4 miliardy stála oprava a zbytek podle něj činil ušlý zisk. Od pojišťoven už má provozovatel závodu téměř celou sumu zpět.

Hlavní líčení bude pokračovat počátkem června výslechem ještě jednoho svědka, pak přijdou na řadu znalci se svými posudky. Soudkyně předpokládá, že rozsudek vynese v závěru roku.

Dvojice obžalovaných zaměstnanců při minulém soudním jednání:

VIDEO: Obžalované kvůli výbuchu v chemičce zastupuje advokát Sokol Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Archivní záběry z požáru po výbuchu v litvínovské chemičce:



VIDEO: Z litvínovské chemičky šlehaly plameny Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu