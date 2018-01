Soud poslal do vazby obviněného z vraždy mladíka z Mladoboleslavska

Karlovarská soudkyně poslala do vazby šestačtyřicetiletého muže obviněného z vraždy jednadvacetiletého mladíka z Mladoboleslavska. Zdůvodnila to obavou, že by pachatel mohl uprchnout nebo pokračovat v trestné činnosti.