Cizince soudí za útok nožem, kvůli ztrátě krve přišel zraněný o nohu

Napadení se podle spisu odehrálo loni 3. listopadu na Klatovské třídě v Plzni. Sedmadvacetiletý Radek se tam potkal se třemi opilými Ukrajinci, kteří se na chodníku museli vzájemně podpírat, aby neupadli.

Přestože se cizinci s poškozeným nikdy předtím neviděli, devatenáctiletý Andrej Shovheniuk ho podle žalobce dvakrát bodl nožem do břicha. Útočil zcela bezdůvodně.

Lékaři dokázali zraněnému zachránit život, ale kvůli poškození tepen se mu krev nedostávala do nohou. Kvůli poškození tkáně v důsledku rychlé a velké krevní ztráty lékaři nakonec museli Radkovi Z. amputovat levou nohu ve stehně. Po útoku ale nemá zcela zdravou ani pravou nohu.

Státní zástupce obžaloval Shovheniuka z pokusu o vraždu, hrozí mu až osmnáct let vězení. Muže k soudu přivezla z vazby eskorta.

„Jednal v úmyslu jiného usmrtit, k dokonání trestného činu nedošlo,“ uvedl státní zástupce.

Obžalovaný odmítl u soudu vypovídat, stejně jako při výslechu na policii.

Podle spisu Shovheniuk se svými bratry ten večer v restauraci popíjel pivo a vodku, na chodníku pak napadli Radka Z. Policisté ale později obvinili jen nejmladšího z bratrů.

Útočníka zadrželi policisté několik desítek minut po činu

„Útočili z nezjištěné příčiny. Tahali ho za oblečení, strkali se s ním. Poškozený je od sebe odstrkoval, po chvilce všichni čtyři upadli na zem. V dalším průběhu konfliktu zase stáli. V tom okamžiku obviněný vytáhl svůj nůž, takzvaný motýlek dlouhý 225 milimetrů s čepelí dlouhou 90 milimetrů. Nejméně pětkrát s ním bodl, dvakrát zasáhl levou stranu těla. Jedna rána pronikla do hrudní stěny. Druhá do levého podbřišku pronikla do dutiny břišní a směřovala k páteři. Došlo k probodnutí břišní srdečnice, pravé společné tepny a zadní stěny žaludku,“ popsal žalobce těžká poranění, kvůli kterým nastalo masivní krvácení do břicha zraněného, který byl do té doby aktivním florbalovým hráčem.

Cizince zadrželi policisté několik desítek minut po činu, při první zkoušce na alkohol nadýchal přes dvě promile.

Obžalovaný zpočátku tvrdil, že se jen strkali s jinými Ukrajinci, kteří vše vyprovokovali a pak je drželi do příjezdu policie. Odmítal, že by svým nožem někoho pobodal.

Zdravotní pojišťovna si nárokuje náhradu nákladů na léčbu zraněného přes 4,4 milionu korun, Radek Z. požaduje odškodnění ve výši přes 7,3 milionu korun.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat v dalších dnech.