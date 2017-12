Učitelka vyhozená za dozor ve sprchách zvítězila, další soud už nebude

„Termín pro dovolání byl 18. prosince a já jsem se rozhodl jej nepodat. Byla již dvě kola soudních jednání. Na to, co bylo, už soudy mohly reagovat. Splnil jsem svou občanskou povinnost a dál bych to neřešil. Myslím, že oprávněné instituce se k tomu vyjádřily dostatečně,“ řekl MF DNES Vachutka.

Ve školní ředitelně k 31. prosinci končí, protože mu vypršelo funkční období. Školu prozatím povede statutární zástupkyně, kterou Vachutka jmenoval. Stala se jí dosavadní zástupkyně ředitele Veronika Hulová.

Obec, která se coby zřizovatel držela stranou sporu z obav, že by se odvoláním Vachutky vystavila riziku soudních tahanic s ním, připravuje už druhý konkurz na ředitele. Napoprvé se jí nového šéfa školy vybrat nepodařilo.

„Na konci února máme výběrové řízení, po kterém si všichni přejeme jmenovat nového ředitele. Chceme, aby se situace kolem školy zklidnila,“ uvedla starostka Tršic Leona Stejskalová. Vachutka může podle ní dál zůstat zaměstnancem školy.

„Podle zákona má právo zůstat na škole jako učitel, jeho další působení bude věcí nového ředitele,“ doplnila Stejskalová.

Neprávem propuštěná učitelka už zpět do Tršic nechce

Prvního obecního konkurzu na ředitele se účastnil i Jaromír Vachutka, ale neuspěl. Druhý pokus zatím zvažuje.

„Je řada rodičů, kteří mi píší, abych se konkurzu znovu zúčastnil, ale zatím nejsem stoprocentně rozhodnutý. Mám i jiné nabídky,“ podotkl končící ředitel.

Nejasný je i další osud učitelky Vandy Fabianové. Po vyhazovu z tršické školy našla zázemí v sousedních Doloplazech, kam za ní dojíždí i většina jejích někdejších prvňáčků. Do Tršic se ona ani rodiče jejích žáků vracet nechtějí, jakkoliv by na to po vyhraných soudech měla právo. Kauza však pro Fabianovou stále postrádá definitivní tečku.

„Když přešla euforie po vyhraném soudním sporu, zjistila jsem, že jsem se neposunula vůbec nikam, protože s panem ředitelem jsme zatím nebyli schopni domluvit se,“ vysvětlila.

Vachutka kantorku podle jejích slov nejprve vyzval, aby dala výpověď s tím, že vyhoví jejím finančním požadavkům na dorovnání platu. Po čase ale změnil názor a chce, aby v lednu nastoupila zpět do Tršic.

„Nemám pocit satisfakce, jsem z toho rozladěná. Naštěstí na mém novém působišti mi vycházejí maximálně vstříc,“ popsala učitelka.

Dle Vachutky se jednání s kantorkou blíží k závěru. „V následujících dnech bude zřejmé, jak to bude s paní učitelkou dál,“ konstatoval.

Kontrola pochybení či problémy na škole nepotvrdila

Vachutka propustil Fabianovou v květnu 2016, bezprostředně poté, co se učitelky a žáci prvního stupně vrátili ze školy v přírodě v Jeseníkách. Vadilo mu především to, že se kantorka při večerní hygieně zavírala s chlapci ze své třídy ve sprchách, kde je detailně instruovala, jak provádět hygienu v intimních partiích. Ředitel to označil za nepatřičné chování a zneužívání.

Podnět k vyšetření případu měli na stole i okresní a krajští státní zástupci, ale pokaždé jej bez dalšího prověřování odložili jako neopodstatněný. Na soud se naopak obrátila Fabianová – školu žalovala pro neplatnost výpovědi. Jak okresní, tak odvolací krajský senát jí dal za pravdu a konstatoval, že nic závadného nespáchala.

Případ se mezitím podepsal na pedagogickém sboru školy. Část kantorů veřejně podpořila ředitele Vachutku, další zhruba polovina učitelů naopak po obci žádala jeho odvolání. Vztahy ve škole se zabývala i hloubková kontrola z oblastního inspektorátu bezpečnosti práce. Žádná pochybení ale neodhalila.

„Neprokázalo se to, z čeho jsme byli obviňováni – že klima na škole není dobré a že tu jsou narušené pracovní vztahy,“ těší ředitele Vachutku.

Rodiče, kteří své děti přehlásili do Doloplaz, to však zřejmě k návratu do tršické školy nepřiměje.

„Máme v Doloplazech obě naše děti, do Tršic už je posílat nechceme. Vykrystalizovalo to tak po tom, jak se k dění kolem školy postavila obec i učitelský sbor. Navíc dětem se v Doloplazech líbí,“ zmínil již dříve jeden z otců, Ondřej Dvořák.