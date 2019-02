Farmář dostal za týrání skotu podmínku. Na péči jsem neměl peníze, hájí se

14:30

Tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let udělil za týrání skotu trutnovský okresní soud Vladimíru Čepelkovi ze Rtyně v Podkrkonoší. Zároveň mu zakázal na deset let chov hospodářských zvířat. Farmáři původně hrozilo až pět let vězení.