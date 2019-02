Ženu soudí za týrání dvacítky psů. Dávala jim jed, tvrdí bývalý druh

Obžaloba viní Věru O. z toho, že nezajistila potřebné podmínky pro dvaadvacet šarpejů a šest českých teriérů, zejména jim neposkytovala krmivo a vodu.

Od 22. listopadu 2017, poté co se ocitla v nemocnici, nechala podle spisu všechna zvířata v domě osm dnů opuštěná a bez potravy.

„30. listopadu bylo v domě nalezeno tělo mrtvé feny a tři mrtvá štěňata plemene šarpej, u kterých bylo zjištěno dlouhotrvající zanedbání, vyčerpání organismu a selhání životních funkcí následkem hladovění. Také u dalších psů byl zjištěn velmi špatný stav,“ uvedl státní zástupce.

Další dlouhodobě trýzněný pes uhynul později, přestože se mu dostalo odborné pomoci.

Zbídačení a úhynu psů podle všeho předcházela složitá životní situace Věry O. Ta říká, že zvířata měla nade vše ráda a nikdy by jim neublížila.

„Je to absurdní, zvířata jsou více než můj život. Měla kompletní péči, byla v dobré kondici,“ tvrdí žena.

Odvolává se na fakt, že byla 22. listopadu 2017 hospitalizována, protože měla zraněnou nohu a spolykala léky na spaní, když chtěla spáchat sebevraždu. V té době se prý o psy nemohla nijak postarat.

Když k ní tehdy domů přijela policie a záchranka, požádala podle svých slov policejní hlídku, aby druhý den uvědomila vedení obce Luštěnice a někdo se o psy postaral.

„Pak jsem skončila na jednotce intenzivní péče a v dalších dnech jsem byla hospitalizována na psychiatrii v Kosmonosech. Měla jsem vybitý mobilní telefon a nemohla jsem se o psy nijak postarat. Věřila jsem, že policie splní slib a postará se o ně,“ tvrdila obžalovaná ve středu u soudu.

To však zasahující policisté Pavel Meloun a Jiří Procházka u soudu odmítli. „K domu jsme vyjížděli na základě pokynu dispečinku, že paní není zdravotně v pořádku a že jí neteče voda,“ uvedl Meloun.

Bylo to totiž v době, kdy dům, v němž žena se dvěma desítkami psů žila, byl kvůli dluhům exekučně zabaven a prodán v aukci. Zároveň byla kvůli neplacení odpojena voda. „Proběhla u mě osobní krize, nevěděla jsem jak dál a spolykala prášky,“ řekla Věra O.

Podle zasahujících policistů ale žena ten večer působila příčetně. „Komunikovala v klidu, bez emocí a zmatenosti. S ohledem na to, že uvedla, že jí není dobře, přivolali jsme záchranku,“ uvedl druhý z policistů Jiří Procházka.

Oba vypověděli, že obžalovaná s nimi vůbec nehovořila o psech a ani je nepožádala, aby kontaktovali obec s oznámením, aby se o ně postarala.

„Naopak jsme paní sami poučili, aby se v případě, že nebude moci o psy pečovat, obrátila na příslušný útulek. Nic ale nenasvědčovalo tomu, že by měla být dlouhodobě hospitalizována,“ dodal Procházka.

I podle znalce v oboru psychiatrie Ladislava Melichara byla žena za své jednání odpovědná a chápala, jaké následky by mohlo mít. Také v nemocnici podle něj mohla situaci řešit alespoň po telefonu.

Nechala si pro psy posílat jed, vypověděl bývalý partner ženy

Dům v Luštěnicích původně patřil Dušanovi J. Obžalovaná se k němu přestěhovala někdy v roce 2012 i se svými psy, když se s mužem stali životními partnery.

„Protože měla na krku dluhy a exekuce, souhlasil jsem, že si chov napíšu na sebe,“ vypověděl muž u soudu.

Psy dvojice chovala hlavně za účelem výdělku z prodeje štěňat šarpejů. Zpočátku se to prý docela dařilo, někdy v roce 2014 ale přišel zlom, zákazníci začali ubývat a partneři se podle všeho začali psů zbavovat.

„Bylo tam čtyřicet psů, což bylo do tak malého domu moc. Po té krizi se nám nedařilo, a přesto se rodila další štěňata. I zdraví psi a štěňata se musela zabíjet. Paní si od známé nechala posílat jed. Já jsem je vždycky zakopal na zahradě, ale už je nebylo kam pohřbívat, abych v zemi nenarazil na jiné kostry,“ vypověděl Dušan J. Soud se nicméně staršími událostmi v domě nezabývá.

Náročný chov šarpejů ale dál přinášel vysoké náklady. „Pak už jsme byli asi 170 tisíc korun v minusu každý rok. Vzal jsem si půjčky a zastavil i dům. O ten jsem nakonec v exekuci přišel a v létě 2017 jsem se odstěhoval. Chov si pak na sebe zpět přepsala paní (obžalovaná),“ uvedl muž.

Svou dnes již bývalou partnerku před soudem kritizoval. „Potom, co jsem viděl, co těm psům udělala, doufám, že je nikdy nedostane zpět, je to bestie,“ prohlásil.

Starostka nemohla uvěřit, v jakém stavu psi jsou

Je přitom zarážející, že veterinární správa opakovaně neshledala při kontrole chovu žádné větší problémy, a to ani v září 2017.

„Konat veterináři nechtěli ani poté, co jsme v domě našli zubožená zvířata. Museli jsme se o ně jako obec postarat sami. Zajistili jsme odchytovou službu a následně i přechodnou péči prostřednictvím spolku Šarpej v nouzi. Obec to stálo kolem 200 tisíc korun,“ sdělila starostka Luštěnic Magdalena Fišerová.

Dodala, že když do domu 30. listopadu 2017 vstoupila spolu s policisty, nemohla věřit tomu, v jakém stavu zvířata jsou. Některá byla zavřená v klecích, kde se nemohla ani pohnout, jiná měla zranění.

Někteří psi zůstali v domě bez vody, kde celou dobu zůstalo puštěné elektrické topení a bylo tam velké horko.

Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení je odročeno na druhou polovinu března.