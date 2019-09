Známost ze seznamky vyskočila oknem, obžalovaný z dušení vinu popírá

Před senátem se zpovídá dvaatřicetiletý Martin Dámek, kterého obžaloba viní z loupeže a zbavení osobní svobody.

Vše začalo smluvením schůzky přes internetovou seznamku, po níž si skupina lidí z Brna šla zahrát lasergame. Dva z nich, Martin Dámek a sedmadvacetiletá Veronika K., se pak sešli ještě třikrát.

A právě poslední schůzka v Dámkově bytě se zvrtla. Místo toho, aby Veronika K. po poklidném večeru odešla, strávila podle obžaloby v Dámkově bytě nedobrovolně další tři a půl hodiny.

„Byla jsem už na odchodu, ale on mě ještě zavolal do svého pokoje, že mi něco ukáže. Přehodil mi přes hlavu hadr, dusil mě. Pamatuju si, že jsem se bránila, kopala nohama, ale nepřemohla jsem ho,“ vypověděla Veronika K. u soudu.

Probrala se prý na posteli, nohy i ruce měla svázané ručníky a navíc byla přivázaná k posteli kabelem. Přes ústa měla náplast a další ručník.

Myslím, že mě chtěl zabít, prohlásila žena

Podle napadené, která se k soudu dostavila do speciální oddělené místnosti a všichni zúčastnění ji mohli pouze slyšet, stál Dámek o bližší vztah než přátelství. Ona však neměla zájem.

„Když jsem byla svázaná, chtěla jsem mu navrhnout, že se s ním vyspím, aby mě pak nechal odejít. Ale on o to už pak nestál. Myslím, že mě chtěl prostě zabít,“ prohlásila.

Ze sevření ručníků se jí nakonec povedlo vyprostit a jako jediné východisko z bytu spatřovala okno.

„Klíč ve dveřích od pokoje nebyl, přes chodbu bych neutekla. Tak jsem vylezla na střechu oknem, volala jsem na kluka, co stál na ulici. Když jsem Martina viděla přijít do pokoje, pustila jsem se. Určitě by mě vtáhl zase zpět dovnitř,“ popsala poškozená.

Skokem, k němuž se odhodlala před jedenáctou hodinou večer, si způsobila zlomeniny patních kostí, zranění pánve a hlavy. Svědci přivolali policii i záchranáře, kteří Veroniku K. odvezli do bohunické nemocnice.

Viděla démony a drápala se až do krve, tvrdí obžalovaný

Dámek takovou verzi události popírá. „Netuším, jak se na střechu dostala. Je mi hrozně líto, co se jí stalo. Ale to, z čeho mě obviňuje, je povídačka. Chtěl jsem s ní začít chodit, neublížil bych jí,“ hájil se Dámek.

Podle něj se u Veroniky K. při návštěvě projevily zvláštní stavy. „Viděla démony, drápala se po rukách až do krve. Snažil jsem se ji povzbudit, rozveselit a rozptýlit. Kolem sedmé hodiny odešla. Ze vchodových dveří utekla, ani jsem se nestačil rozloučit,“ tvrdil Dámek.

Soudu také sdělil, že při přepisování kontaktů z jejího telefonu, k němuž ho údajně během návštěvy donutila svou autoritou, zjistil, že je domina. „Byly to zvláštní kontakty, některé esemesky popisovaly i konkrétní praktiky. Ale chtěl jsem jí pomoct s přenastavením telefonu, tak jsem vzal tužku a papír a přepisoval jsem,“ uvedl obžalovaný.

Přiznal, že ručníky ženě kolem rukou a nohou skutečně uvázal. „Ale jen proto, že mě chtěla naučit nějaké tvrdší sexuální praktiky. Chtěla svazovat a později i škrtit. Moc se mi to nelíbilo, ale chtěl jsem jí vyhovět. Teď vím, že jsem ji měl odmítnout, ale byl jsem do ní zamilovaný,“ tvrdil Dámek s tím, že poškozenou stejně neuspokojil, a proto spěšně odešla.

Oba trpí poruchou osobnosti, zjistili znalci

Verze oběti i obžalovaného se tak velmi liší. Soudní znalci z oboru psychiatrie a psychologie zjistili, že Veronika K. i Martin Dámek trpí poruchou osobnosti. Oba dva se v minulosti léčili s depresemi.

„U ní je to způsobené špatnými rodinnými vazbami, matka se o ni přestala zajímat ještě v dětství. Sama sebe vidí v lepším světle, ale je schopna mluvit pravdu. Dělá se lepší hlavně sama před sebou, vzdoruje autoritám, je nezralá a vztahovačná,“ uvedla znalkyně psychologie Blanka Špíšková.

Psychiatrické vyšetření Dámka prováděla znalkyně Marta Holanová. „U obžalovaného jsem po vyšetření zjistila, že sice netrpí psychotickou poruchou, ale těžkou poruchou osobnosti. Je vztahovačný, obezřetný, sděluje pouze selektivní informace. Navíc je velmi inteligentní, takže jeho chování působí i tajemně. Je neurotický a úzkostný, ale dokáže se chovat i rozhodně a sebejistě, když má převahu,“ popsala Holanová.

Po poradě s dalšími znalci také naznala, že při lednové události se u Dámka začal projevovat sadismus, k němuž má podle ní sklony. „Pokud se potvrdí, že skutek provedl, nemělo jeho chování jiný účel než týrat slabší osobu. Navrhovala bych sexuologickou léčbu,“ shrnula znalkyně.

Dámek je souzený za loupež, protože při události přišla Veronika K. o občanský průkaz, průkazku do MHD, finanční hotovost v řádu stovek korun a také o boty. Pokud se jeho vina potvrdí, čekají ho minimálně dva a maximálně deset let za mřížemi.