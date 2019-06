Žalobce viní znalce, že za úplatek ohodnotil stroje pod jejich cenou

Má za sebou 3 300 posudků v oboru strojírenství, ekonomiky a elektroniky, pracoval ve výzkumu Škody Plzeň. Teď stojí před soudem Plzeň-město a čelí obžalobě, že za pět tisíc korun zmanipuloval posudek pro jednoho z klientů tím, že uměle podhodnotil cenu strojů. Obžalovanému v případě odsouzení hrozí až dva roky vězení.

Plzeňský soudní znalec Jaroslav Kandler nařčení odmítá s tím, že se jednalo o léčku, která ho měla záměrně znevěrohodnit.

Soud řeší případ, kdy byl Kandlerovým klientem detektiv, který se vydával za vymahače pohledávek. Tři stroje Kandler ocenil na 126 tisíc korun, podle dalších dvou kontrolních posudků však měly o více než půl milionu vyšší hodnotu. Detektiv jednání s Kandlerem nahrával.

Znalec posuzoval cenu frézky, pásové pily a řídícího obráběcího centra. Nižší ceny hájil tím, že stroje byly staré, nejmladší bylo řídící centrum z roku 2000. Prý navíc neměl ke strojům revizní zprávy, které se mají pravidelně provádět a osvědčují jejich funkčnost.

Pokusím se vyhovět, říká znalec ve videozáznamu

Nedostal údajně do ruky ani seznam, kdy stroje pracovaly, jestli byly třeba v dvousměnném či třísměnném provozu. Měl jen faktury s pořizovací cenou.

Policie má videozáznamy, na nichž Kandler slibuje, že zařízení za příplatek ocení podle přání objednavatele na co nejméně.

„Vy jste říkal, že by to stálo pět tisíc, já bych vám dal deset a vy byste mi to udělal do kila,“ říká Kandlerovi na jednom ze záznamů fiktivní zájemce o posudek. A znalec ho ujišťuje, že se pokusí vyhovět: „To se budu muset na to podívat, to bude obtížnější, ale nevylučuju to.“

Tento přepis nahrávky z loňského března letos v únoru zveřejnil iRozhlas.cz. Kandler nahrávku zpochybnil tak, že se dá šikovně sestříhat.

Šlo o léčku, která mě měla znevěrohodnit, tvrdí obžalovaný

Motivací ke Kandlerovu znevěrohodnění je prý posudek, který znalec vypracoval pro policii v jiném případu. Ten se týkal firmy Zodiac a nedávno tragicky zemřelého plzeňského podnikatele Bohumila Doubka, majitele firmy Workpress Aviation, která byla dodavatelem firmy Zodiac.

K tomuto případu Kandler řekl, že jde minimálně o 58 milionů korun. Soudci Josefu Prachovi vysvětlil, že z posudku vypracovaném pro policii vyplynulo, že firma nevyráběla výrobky pro letecký průmysl na stroji, na kterém to deklarovala. Kandler sdělil, že neví, v jaké je případ fázi. Jisté je, že když se na internetu klikne na odkaz Zodiac Aerospace, otevře se web firmy Safran.

Při výslechu na policii Kandler řekl, že se jedná o absurdní situaci, ke které se dá říci jen to, proč by měl riskovat pozici soudního znalce za pět tisíc korun. Soudní znalec je v současné době v důchodu a kvůli probíhajícímu soudu práci přerušil.

Soud bude pokračovat na podzim.